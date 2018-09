Streama Norge - Cypern: Se matchen via live stream

Streama Norge - Cypern För att titta på Norge – Cypern live behöver du ett konto på CMore, då det är den tjänst som visar matchen live. På CMore kan du titta på matchen med hög bildkvalitet och med duktiga, talangfulla kommentatorer. Det är möjligt att titta från vilken plattform du önskar. Match: Norge - Cypern, Nations League Division C, Grupp 3

Datum & tid: Torsdag 6 september 20:45

Arena: Ullevål, Oslo

Trolig laguppställning, Norge Jarstein

Svensson - Nordtveit - Ajer - Meling

Ødegaard - Berge - Henriksen - Moi

Sørloth - King Trolig laguppställning, Cypern Georgallides

Demetriou - Kousoulos - Merkis - Artymatas

Efrem - Avraam - Kyriakou - Kastanos - Economides

Sotiriou Lagerbäck ska ta Norge till EM Lars Lagerbäck tog över Norge i februari 2017, inför avslutningen av VM-kvalet. Norge låg då redan illa till i kvalet, och Lagerbäcks mål var och är att kvalificera nationen till EM 2020. Norge har inte deltagit i ett mästerskap sedan EM 2000, men Lagerbäck om någon kan kvalificera länder till mästerskap. Till skillnad från Sveriges grupp i Nations League, som har blott tre lag, består Norges av fyra lag. Cypern väntas bli gruppens slagpåse, och Bulgarien, Slovenien och Norge ska slåss om förstaplatsen i gruppen. Förstaplatsen kan vara en genväg till EM 2020. Mer om hur Nations League fungerar kan ni läsa inne på denna länk. Norge har kunnat ta ut sin bästa trupp till matchen, då man är förskonad från skador. Lagerbäck har därmed något av ett lyxproblem när han ska välja ut sin startelva till matchen. Österrike - Sverige speltips & odds Speltips Norge är det klart starkare laget av dessa två, både idag och även historiskt sett. Lagen har mött varandra nio gånger, och Norge har vunnit varje gång. Målskillnaden i dessa matcher är hela 24-5. Även på FIFA-rankingen är skillnaden stor, då Norge finns på plats 53 och Cypern på plats 87. Vi tror på en komfortabel seger för Norge, och då målskillnad kan bli viktigt när gruppvinnaren ska bestämmas lär Norge gå för att vinna med flera mål hemma på Ullevål. Vi tippar att Norge vinner den här matchen med minst två mål, och spelar Norge att vinna, -1.5 i asian handicap. Tips: Norge -1,5 asian handicap (Norge att vinna med minst två mål)

Odds: 2.15, Bet365

