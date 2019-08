Det är dags att se Malmö – Zrinjski Mostar i Europa League, när lagen möts i den tredje kvalrundan. Titta hur ni bär er åt för att streama Malmö FF – Zrinjski Mostar live.

Malmö FF:s kval till Europa League fortsätter, och nu ställs man mot Zrinjski Mostar från Bosnien och Hercegovina. Väldigt många kommer att göra sitt bästa för att titta på matchen online, och därför väljer vi här att visa hur man gör för att streama Malmö FF – Zrinjski Mostar live.

Streama Malmö – Zrinjski Mostar

För att streama Malmö FF – Zrinjski Mostar är det Viaplay som är tjänsten du behöver. Där visas matchen live, och med ett konto på sajten kan du kolla på denna match i Europa League-kvalet direktsänt men även pausa och spola tillbaka om du känner för det.

Förutom att ha ett konto behöver du även ett sportabonnemang, vilket går på 399 kronor per månad. Det kanske låter som en hög summa, men om du delar på kontot med en vän (man kan titta på två strömmar samtidigt) är du plötsligt nere på blott 200 spänn i månaden.

Det går att titta på din Malmö FF – Zrinjski Mostar live stream från vilken enhet du vill. Se matchen från mobil, surfplatta eller dator.

1. Gå in på viaplay.se

2. Skapa ett konto och köp ett abonnemang

3. Titta på Malmö FF – Zrinjski Mostar via live stream (avspark 19:00 torsdag 8 augusti)

I denna artikel finner ni information om hur ni gör för att streama Europa League, det vill säga själva slutspelet, live. Ett annat svenskt lag kvalspelar också till Europa League ikväll, nämligen de regerande mästarna. Här kan ni läsa om hur ni gör för att streama FC Sheriff - AIK.

Titta på Malmö FF – Zrinjski Mostar på TV

Det är givetvis bra att se fotboll via live streaming, men de flesta kan nog skriva under på att det de föredrar i första hand är att se aktuell match på TV. Dock är det så att det inte går att titta på Malmö FF – Zrinjski Mostar på TV, åtminstone inte via vanlig TV-box i Sverige. Det är nämligen ingen svensk kanal som sänder matchen.

Men det finns ett annat sätt att titta på matchen på TV. Du kan nämligen koppla din Malmö – Zrinjski Molstar live stream till din TV. För att göra så är det ett stort plus om du sitter inne på en HDMI-kabel eller varför inte en Chromecast.

TV-kanal: Ingen svensk kanal sänder matchen

Avspark: 19:00

Inför matchen

Det skall sägas Malmö FF hade en del tur med denna lottning. Zrinjski Mostar skrällde nämligen i den andra kvalrundan och slog ut FC Utrecht, som på papperet har ett klart starkare lag än Zrinjski Mostar. Men Malmö tackar och tar emot.

Ligan i Bosnien & Hercegovina är rankad på plats 40 i Europa, medan Allsvenskan är på plats 22. En hel del skillnad med andra ord, och Malmö gäller som klara favoriter här trots lagets knackiga formkurva.