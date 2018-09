Streama Italien - Polen live För att streama Italien – Polen direkt behöver du ha CMore-kontot CMore Mycket Sport. Det kostar dig 199 kronor i månaden och gör att du kan se alla matcher från Nations League. På CMore kan du se fotboll med hög bildkvalitet, fantastiskt ljud, när du vill och var du vill. Allt som fattas är att det skulle vara gratis. Du kan titta från vilken plattform du vill, då matchen går att sända från din mobiltelefon, dator eller surfplatta. Se Italien - Polen på TV Du som vill se Italien – Polen på din TV-bok får det knepigt. Matchen visas inte på någon av de kanalerna finns i de flesta TV-utbuden, utan sänds på CMore:s "Sportkanalen", vilket är en kanal som medföljer om du skaffar CMore-abonnemanget C More All Sport för 449 kronor i månaden. Vi rekommenderar dig därför att endast skaffa C More Mycket Sport för 199 kronor/månad. Har du en Chromecast, Smart-TV, Apple TV eller HDMI-kabel kan du enkelt koppla matchen från ditt CMore-konto till din TV-skärm. Match: Italien - Polen, Nations League

Datum & tid: Fredag 7 september 20:45

Arena: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Stream: CMore Italien tar ny sats efter VM-missen Som vi alla redan vet missade Italien VM på grund av att Sverige blev ett för övermäktigt motstånd för världsnationen. På 180 minuter lyckades världsspelare som Marco Verratti, Ciro Immobile och Andrea Belotti inte producera ett enda mål. En tung miss för italienarna, och VM-missen beskrevs i Italien som en apokalyps. Men nu får det vara slut på sörjandet, för på fredag kväll är det dags för nationens första tävlingsmatch sedan katastrofen mot Sverige. Detta är Roberto Mancinis andra landslagstrupp, och bland de uttagna finner vi bland annat ständigt omtalade Mario Balotelli, Enrico Chiesas son Federico Chiesa och den för allmänheten okände Romatalangen Nicoló Zaniolo. Zaniolo har ännu inte debuterat i Serie A, men Mancini vill uppenbarligen se hur han mäter sig med de stora grabbarna. Italiens trupp Målvakter: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino). Försvarare: Leonardo Bonucci, Daniele Rugani och Giorgio Chiellini (alla tre Juventus), Alessio Romagnoli and Mattia Caldara (båda Milan), Davide Zappacosta and Emerson Palmieri (båda Chelsea), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Manuel Lazzari (SPAL), Domenico Criscito (Genoa) Mittfältare: Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini och Nicolò Zaniolo (alla tre Roma), Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea). Anfallare: Simone Zaza and Andrea Belotti (Torino), Mario Balotelli (Nice), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Pietro Pellegri (Monaco). Polens trupp Polen åkte ut ur VM redan i gruppspelet, där man hamnade på en trist jumboplats. Nu laddar man om och ska försöka nå EM 2020. Först ut i Nations League är en riktigt tuff bortamatch. Till matchen mot Italien har förbundskapten Jerzy Brzęczek bytt ut en stor del av truppen. Bara 14 spelare är kvar från VM-truppen, att jämföra med Janne Andersson som behöll alla utom Toivonen som slutade. Kvar i laget är givetvis stjärnorna Wojciech Szczęsny, Piotr Zieliński och Robert Lewandowski. Målvakter: Łukasz Fabiański (West Ham United), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Wojciech Szczęsny (Juventus). Försvarare: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Adam Dźwigała (Wisła Płock), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (Fortuna Düsseldorf), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev), Rafał Pietrzak (Wisła Kraków), Arkadiusz Reca (Atalanta), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskva). Mittfältare: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Taras Romanczuk och Przemysław Frankowski (båda Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Ludogorets Razgrad), Damian Kądzior (Dnamo Zagreb), Mateusz Klich (Leeds United), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskva), Rafał Kurzawa (Amiens SC), Karol Linetty (Sampdoria), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Damian Szymański (Wisła Płock), Piotr Zieliński (Napoli). Forwards: Robert Lewandowski (Bayern Munich), Arkadiusz Milik (Napoli), Krzysztof Piątek (Genoa). Speltips Polen imponerade verkligen inte i VM, vilket kanske är ett argument som står sig svagt här med tanke på att Italien inte ens var med i VM. Vi tror dock ändå på Italien i denna match. Italien har fått in en ny, duktig förbundskapten i Roberto Mancini, och vi tror att de ska klara av detta Polen. Vi spelar den raka 1:an till 1.75 gånger pengarna på Bet365. Tips: Italien vinner

Odds: 1.75, Bet365

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.