Streama Frankrike - Holland: Se matchen via live stream

Streama Frankrike - Holland För att titta på Frankrike – Holland direkt behöver du ta dig in till CMore, och där skaffa dig ett konto och ett abonnemang som du kan se matchen med. CMore visar matchen direkt, och det går att streama Frankrike – Holland direkt från mobil, smartphone, surfplatta/iPad, dator/laptop eller TV. Det går att titta på matchen från alla plattformar, alltså. Matchen visas direkt, och det är bara att luta dig bakåt och kolla. Avspark 20:45, sändningsstart 20:40. Matchen sänds även på TV, i TV12. Match: Frankrike - Holland, Nations League

Datum & tid: Söndag 9 september 20:45

Arena: Stade de France, Paris

Pavard – Varane – Umtiti – Mendy

Mbappé – Pogba – Kanté – Matuidi

Giroud – Griezmann



Skador: Hugo Lloris

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Holland Cillessen

van Dijk – Blind – de Ligt

Janmaat – Strootman – Wijnaldum – van Aanholt

J. Kluivert – Depay – Babel



Skador: -

Avstängningar: - Frankrike mycket starkare än Holland Frankrike vann som bekant VM i somras, med en effektiv fotboll där Kylian Mbappés spetsegenskaper med sin snabbhet och teknik var en av de avgörande faktorerna till att man lyckades ta guldet. Sedan VM har man hunnit spela en landskamp, vilket var i Nations League mot VM-floppen Tyskland i torsdags. Den matchen slutade 0-0, och det är alltså viktigt för Frankrike att vinna mot Holland i helgen för att sätta sig själva i ett bra utgångsläge att vinna den tre lag stora gruppen. Holland var inte med i VM i Ryssland, då man inte lyckades ta sig vidare från sin kvalgrupp. Förutom Sverige var det Frankrike som gick vidare istället, och nu är det alltså dags för revansch. Det holländska landslaget har tappat i kvalitet och status de senaste åren, och från att ta brons i VM 2014 och ha stjärnor som Arjen Robben, Wesley Sneijder och Robin van Persie, har man nu svårt att producera riktiga världsklasspelare. Speltips Frankrike vann VM, Holland var inte ens med i VM. Vi tror starkt på fransmännen i denna match, och tänker spela den raka 1:an. Det gör vi till oddset 1.47 gånger pengarna på Unibet. Tips: Frankrike vinner

Odds: 1.47, Bet365

