Datum & tid: Torsdag 30 augusti, 18:30

Arena: Telia Parken, Köpenhamn

Stream: Bet365 Streama Europa League Trolig laguppställning, FC Köpenhamn Joronen

Ankersen - Vavro - Bjelland - Boilesen

Skov - Falk - Zeca - Thomsen

N'Doye - Fischer



Skador: Rasmus Falk Jensen (tveksam) Zeca (tveksam), Jonas Wind

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Atalanta Gollini

Tolói - Mancini - Masiello

Hateboer - De Roon - Freuler - Gosens

Pasalic

Cornelius - A. Gómez



Skador: Josip Ilicic, Marco Tumminello, Marco Varnier

Avstängningar: - Köpenhamn har fått med sig ett bra utgångsläge FC Köpenhamn lyckades få med sig ett 0-0-resultat från bortamatchen med Atalanta, och nu är denna playoff-match till Europa League minst sagt öppen. Atalanta spelade ligamatch borta mot Roma så sent som i måndags kväll, men man valde att vila sina viktigaste spelare för att komma utvilade till playoff-matchen. Lagets tränare Gian Piero Gasperini har varit tydlig med att första prioritet är att kvalificera laget för Europa League, och först när det är ordnat kommer man fokusera fullt ut även på Serie A. Trots den reservbetonade startelvan tog man ändå en poäng mot Roma, i en galen match som slutade 3-3. Förra säsongen lyckades Köpenhamn nå sextondelsfinal i Europa League och året dessförinnan till och med åttondelsfinal. Man vill givetvis inte göra sämre ifrån sig detta år, och Ståle Solbakken vilade likt Gasperini spelare i lagets senaste ligamatch. FC Köpenhamns svenskar, Pierre Bengtsson och Sotirios Papagiannopoulos, väntas båda inleda matchen på bänken. Speltips Vi tror att Köpenhamn år det tufft, när man ställs mot ett av Italiens bästa lag. Matchen i Bergamo slutade visserligen 0-0, men Atalanta totaldominerade från start till slut och vann skottstatistiken med 19-2. Den raka 2:an känns lockande, och vi hugger till 1.75 gånger pengarna på Unibet. Tips: Atalanta vinner matchen

