Streama England – Spanien

Nations League drar igång under torsdagskvällen, med först och främst en riktigt stormatch i A-divisionens Grupp 1, mellan två av de största fotbollsnationerna genom tiderna. För att streama Tyskland – Frankrike kan du läsa mer på länken.

På fredagen är det dags för en ny stormatch, mellan en världsnation som missade VM och en stark nation som floppade i Ryssland. För att se Italien – Polen via live stream ska du följa den här länken.

På lördagen är matchen alla vill se England – Spanien. Lagen möts i London, och arenan man kan se matchen live ifrån är Englands hemmaarena Wembley.

Många kommer att vilja titta på matchen, och i följande text går vi igenom hur ni hittar er England – Spanien live stream.

Titta på matchen live

För att streama England – Spanien live behöver du ett konto på CMore, då det är tjänsten som sitter på rättigheterna att visa matchen direkt. Du behöver kontot C More Mycket Sport för att se matchen online, vilket kostar dig 199 kronor i månaden (ingen bindningstid). Inte helt gratis alltså, men ett bra pris för att kunna se alla matcher från Nations League och dessutom träningslandskamper – du kan bland annat streama Österrike - Sverige – med mera. Vill du hellre kan du istället köpa en matchbiljett till just denna match för samma pris – 199 kr – för att bara se den match du önskar. Vissa matcher går på bara 99 kr för att låsas upp att kunna titta på direktsänt.

Försnacket när du ska titta på England – Spanien börjar har sändningsstart redan 20:00, och därefter börjar matchen spelas 20:45.

Matchen visas i HD-kvalitet och det är möjligt att se matchen från valfri plattform – dator, mobil, surfplatta eller TV. Under nästa rubrik berättar vi om de olika sätten du kan gå tillväga för att titta på matchen på TV.

1. Gå till tjänsten CMore och skapa ditt konto

2. Skaffa abonnemanget C More Mycket Sport

3. Titta på England - Spanien live!

Se England – Spanien på TV

Matchen sänds på Tv-kanalen TV12, som precis som C More har igång sin sändning från 20:00, så att du kan se försnack och därefter kolla på matchen. Saknar du TV12? Oroa dig inte, du kan ändå titta på matchen på din TV.

Med C More Mycket Sport kan du titta på matchen från din dator, mobil eller surfplatta, och koppla den till Tv:n. Det är mycket enkelt, och så länge du har en Smart-TV, Apple TV eller Chromecast kan du koppla den till Tv:n med några enkla knapptryck. Även utan nyss nämnda enheter kan du koppla matchen till din Tv-skärm. Detta genom att sätta in en HDMI-kabel i din dator, och koppla den till din TV på så vis. Då kan du kolla på England – Spanien på din TV!

Inför matchen

England – Spanien är den första matchen i A-divisionens Grupp 1. Match nummer två spelas på tisdag, mellan Spanien och Kroatien.

Både England och Spanien kommer att ge allt för segern i denna match, och vi jobbar på en införrapport till matchen med troliga startelvor och fakta om lagen. När den är klar länkar vi till den härifrån, och den kommer givetvis även komma upp på vår startsida.