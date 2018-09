Danmark möter Wales i Nations League på söndag. Äntligen har danskarna fått in en vettig trupp att jobba med, och har nu chans att störa Gareth Bale och kompani. Läs allt inför matchen, från troliga startelvor till information om stream.

Streama Danmark - Wales: Se matchen via live stream

Match: Danmark - Wales, Nations League

Datum & tid: Söndag 9 september 18:00

Arena: Parken, Köpenhamn

Dalsgaard – Kjaer – Jörgensen – Knudsen

Christensen – Delaney – Eriksen

Poulsen – Cornelius – Sisto



Skador: -

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Wales Hennessey

Roberts – Williams – Mepham – B. Davies

Allen – Ampadu

Brooks – Ramsey – Lawrence

Bale



Skador: Harry Wilson (tveksam)

Avstängningar: - Danmark har äntligen fått ihop en trupp Vilket vi redan har skrivit om, drabbades Danmark av stort kaos inför träningsmatchen mot Slovakien. En konflikt mellan spelare och förbund innebar att Danmark tvingades ta ut en landslagstrupp bestående av futsal– och Division 3-spelare, de ”riktiga” spelarna gick ut i strejk. Det såg länge ut som att konflikten även skulle drabba Nations League–matchen mot Wales denna helg, men igår torsdag bekräftades det att Danmark kunde kalla in sina ordinarie landslagsspelare. Det betonades dock att oenigheterna inte är lösta, men att spelarna gått med på att spela ändå. Fortsättning lär alltså följa. Oavsett är det knappast några optimala förberedelser som det danska landslaget fått till denna match. Samtidigt som Danmark haft kaos har helgens motståndare Wales övertygande besegrat Irland med 4–1. Speltips Vi tycker egentligen att Danmark är ett bättre lag än Wales, men kaoset kring landslaget gör oss lite oroliga och försiktiga. Vi tror att det kommer att bli mål åt båda håll. Wales offensiv är bättre än deras defensiv, med spelare som Gareth Bale och Aaron Ramsey som attackerar. Walesarna vann dessutom med 4–1 mot Irland häromdagen. Samtidigt har vi svårt att se att Danmark lämnar denna hemmamatch utan att göra något mål. Vi spelar BLGM – ja (båda lagen gör mål – ja) till det goda oddset 2.00 gånger pengarna på Bet365. Tips: Båda lagen gör mål - ja

