Snöboll hos Coolbet.

Om du klarar det hamnar du med i deras Hall of Fame, där ditt användarnamn/alias skrivs upp.

Coolbet har kört sin snöboll sedan i början av februari, och endast fyra gånger har någon klarat att rulla snöbollen hela vägen från måndag till söndag. Det krävs alltså stor skicklighet och tur för att löpa linan ut, men klarar man det kan man plocka in fina vinster.

Om ingen klarar att få rätt måndag till söndag, då fylls jackpotten på till nästa vecka och landar då på 20 000 kronor istället! En rolig tävling med möjlighet till att dra in bra pengar!

Det går till som så att du till exempel lägger 50 kronor på ett spel med 2 i odds. Går spelet in får du 100 kronor tillbaka. Nästa dag kan du lägger du dessa 100 kronor på ett annat spel med 2 i odds. Dag tre har du sedan 200 kronor att lägga, och så vidare. På det här sättet kan man snabbt komma upp i höga vinster, men det gäller också att lyckas sluta innan man tagit det för långt och förlorar. I den kampanj som Coolbet startat ska du "hålla ut" i 7 dagar, och sedan plocka hem din storvinst.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

