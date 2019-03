Under veckan kommer vi uppdatera dig både med speltips inför semifinalerna i Svenska Cupen. Vi kommer även hjälpa dig att hitta live streams till Svenska Cupen som kommer att spela under nästa helg.

Här följer de semifinaler i Svenska Cupen 2019 som kommer att spela under den 17 mars:

Sista matchen som skulle fastställa semifinaler i Svenska Cupen var mellan AFC Eskilstuna – Halmstads BK på Tunavallen. Även denna matchen skulle kräva övertid för att skilja lagen åt. 1-1 stod det fram tills den 118 minuten av matchen. Då hittar Gustav Jarl målet och prickar in segermålet för AFC Eskilstuna.

Det härliga och tuffa derbyt skulle visa sig vara allt annat än målrikt & fullt av målchanser. Det kändes i stora delar av matchen som lagen mest kände på varandra, och ingen valde att lägga i någon högre växel. När lagen gick till övertid så verkade mest som att båda lagen redan var inställda på den stundande straffläggningen. Djurgårdens IF tog sig vidare efter att man vunnit Stockholmsderbyt mot Hammarby IF på straffar.

På söndagen hade vi återigen två heta matcher i Svenska Cupen att se framemot. Först ut var ett derby i Stockholm mellan de arenadelande lagen Hammarby IF & Djurgårdens IF.

Senare under lördagen var det dasgs för Östers IF att ta emot AIK. Trots att publiken svek (publiksiffra: 2835 personer) så blev det en spännande match. Efter fulltid stod det 2-2 på resultattavlan. Ett resultat som AIK lyckades ändra till sin fördel genom att göra både 2-3 och 2-4 på övertid. Som förväntat gick AIK vidare.

Det var totalt fyra matcher som spelades under helgen. Där två heta derbyn väntade. Ett i Stockholm, och ett i Göteborg.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.