Match: Portugal - Italien, Nations League

Datum & tid: Måndag 10 september 20:45

Arena: Estádio José Alvalade, Lissabon

Stream: CMore

Datum & tid: Måndag 10 september 20:45

Arena: Estádio José Alvalade, Lissabon

Stream: CMore Trolig laguppställning, Portugal Patrício

Cancelo – Días – Pepe – Rui

Carvalho – Neves

B. Silva – Pizzi – Guedes

A. Silva



Skador: Raphael Guerreiro (tveksam)

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Italien Donnarumma

Zappacosta – Bonucci – Chiellini – Criscito

Jorginho – Gagliardini – Bonaventura

Chiesa – Immobile – Insigne



Skador: Pietro Pellegri

Stream: CMore Cristiano Ronaldo vilas från matchen Matchen mellan Italien och Polen i fredags var den första i denna grupp i Nations League. Polen ledde länge matchen, men tack vare ett sent straffmål från Jorginho kunde Italien få med sig åtminstone 1 poäng. Nu är det dags för Italien att ställas inför en än större utmaning, när nye förbundskaptenen Roberto Mancini ska leda sitt landslag till seger eller åtminstone ett kryss borta mot Portugal. Italien väntas röra om en del i den startelvan som inte imponerade mot Polen, och vi lär få se flera ändringar. Domenico Criscito vätas ersätta Cristiano Biraghi, och även Federico Bernardeschi och Mario Balotelli ligger i farozonen att petas. Istället kan vi få se Federico Chiesa och Ciro Immobile i elvan. Portugal kommer till matchen utan Cristiano Ronaldo, som fått ledigt från denna landslagssamling för att fokusera på att komma tillrätta i Juventus. Sverige - Turkiet speltips & odds Speltips Vi tycker att spelbolagen felvärderat denna match. Italien är inte så starka som man brukade, och imponerade sannerligen inte mot Polen förra veckan. Samtidigt har Portugal bara blivit ett bättre och bättre lag de senaste åren. EM-guld 2016 och åttondelsfinal i VM 2018 är bra prestationer, och Italien var som bekant inte ens med i VM. Hela 2.40 gånger pengarna på 1:an i den här matchen tycker vi betalar bra, trots att Ronaldo saknas för hemmalaget. Portugal imponerade stort mot Kroatien i träningsmatchen häromveckan; matchen slutade visserligen 1-1 men Portugal vann skottstatistiken med 16-3. Samtidigt var Italien bleka mot Polen. Tips: Portugal vinner

Odds: 2.40, Bet365

