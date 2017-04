Östersunds FK – IFK Norrköping: Streama finalen i Svenska Cupen

Det går självklart att köpa TV-paket eller matchen i Svenska Cupen via pay-per-view. Det är ganska populärt att många i Sverige väljer att köpa dessa kanaler och matcher. Speciellt när det hettar till, och det är dags för final.

Streama finalen mellan Östersunds FK och IFK Norrköping online. Sedan använder du dig av en HDMI-sladd. Denna sladd kan se till att du kopierar din skärm som du har på datorn, och kan se allt på din TV. Därefter så startar du matchen och kan se matchen som om den sändes via en TV-kanal i Sverige.

Det kan även vara bra att känna till att det finns IP-adresser som är blockerade. Vilket innebär att det inte är möjligt för alla att streama Svenska Cupen finalen, eller andra matcher i Allsvenskan. Kolla därför gärna upp om just din IP-adress är godkänd innan du börjar se finalen mellan Östersunds FK och IFK Norrköping.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter väljaKontakta oss.