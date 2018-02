Östersunds FK grundades år 1996 genom ett samarbete mellan de två lokala klubbarna IFK Östersund och Ope IF. Klubbarna kom överens om att en hopslagning av de bägge klubbarna var det bästa för bådas framtid, och att det var vad som behövde göras för att ha någon chans att klättra mot elitnivå.



Under tiden precis före sammanslagningen låg Ope i Division 2 (dåtidens tredjedivision) och IFK Östersund i serien därunder. När lagen slagits ihop tog det nystartade laget, ”Österzunds FBK” (Z symboliserar Jämtlands länsbokstav), över Opes plats i tredjedivisionen. Klubbnamnet ändrades strax därefter till Östersunds FK.



Det tog några år innan hopslagningen gav någon positiv effekt. Östersunds FK härjade vidare i tredjedivisionen år efter år, innan man 2010 till och med degraderades ner till Division 2 (som fjärdedivisionen nu börjat kallas).

Kindberg ny ordförande på posten

Samma år som klubben trillade ner i Division 2, 2010, fick klubben en ny ordförande. Nye ordföranden, Daniel Kindberg, hade riktat hård kritik mot de enligt honom alltför låga ambitionerna inom klubben, och med honom på posten skulle det bli en storsatsning.



Inför säsongen 2011 anställdes engelsmannen Graham Potter, och det var nu klättringen började. Under Potters första år i klubben vann man Division 2, och avancerade därmed upp till Division 1. Som nykomlingar i Division 1 vann man även denna serie omedelbart, och 2013 var Östersunds FK plötsligt ett Superettanlag.



I Superettan fortsatte Östersund att skörda framgångar. En tiondeplats under debutsäsongen följdes upp av en femteplats året därefter. Säsongen 2015 kom man tvåa i serien, och var klara för Allsvenskan, bara fyra år efter att man tillhört fjärdedivisionen.



– Vi tävlar för att bli mästare, sa Daniel Kindberg när det var klart att Östersund skulle spela i Allsvenskan 2016. Vi kommer inte till allsvenskan som turister, för vi ska vinna, och vi ska göra det med våra metoder. Jag kommer aldrig vara delaktig i något där vi siktar på att hamna åtta, tolva eller ens på andra plats. Det händer inte.

Tog Allsvenskan med storm

Väl i Allsvenskan lärde svenska folket känna nykomlingarna Östersund som en förespråkare av en offensiv och spelförande fotboll. Säsongen toppades med en 3-0-seger borta mot Malmö FF, och ÖFK hamnade till sist på en åttondeplats. Men Daniel Kindberg var inte nöjd.



– Folk bara: ”Vad duktiga ni är som kom åtta”. Åtta!? Det är fan pinsamt att komma åtta. Vi ska vinna allsvenskan, sade Kindberg efter klubbens debutsäsong i Allsvenskan.



Året därefter började ännu bättre än det förra avslutades. Östersund tog sig till final i Svenska Cupen, där klubben besegrade IFK Norrköping med hela 4-1. Förutom äran och prestigen som segern innebar, gav även cupguldet en kvalplats till UEFA Europa League.

Upprepade bragder i kvalet

Vi är nog få som missat vad som hänt sedan. I första matchen lottades Östersund mot turkiska storklubben Galatasaray, och de flesta var rätt säkra på att det skulle bli en kortvarig vistelse i Europa för ÖFK.



Men Östersund chockade giganten Galatasaray, och det hjälpte inte att ”Gala” hade stora namn som Fernando Muslera, Bafétimbi Gomis och Eren Derdiyok när Graham Potters mannar satte fart. 2-0 hemma i Östersund och 1-1 borta i Istanbul tog svenskarna vidare till nästa kvalomgång.



Efter att ha besegrat Fola Esch från Luxemburg i kommande omgång, drog Östersund en ny nitlott i den sista kvalomgången. Klubben skulle få möta grekiska PAOK Thessaloniki, som kommit tvåa i grekiska ligan säsongen innan och som inte missat Europaspel på fem år.



Bortamötet blev inte vad Östersund hoppats på. Efter att ha tagit ledningen i matchen tappade man, och sedan PAOK först kvitterat och sedan gjort två sena mål, slutade matchen 3-1 till grekerna.



– Dagen efter förlusten mot PAOK var vi på väg till Östersund, berättar mittbacken Sotirios Papagiannopoulos. Då såg man hur arg Potter var där han satt med sin dator och kollade igenom matchen. Plötsligt vände han sig om och sade att vi skulle vinna matchen. ”Jag vet vad jag ska göra, det är upp till er att ta in den informationen och visa på fotbollsplanen”.



Östersund behövde nu vinna hemmamötet med minst två mål för att ta sig vidare. När bara 20 minuter återstod av matchen var ställningen fortfarande 0-0. Då klev lagets stjärna Saman Ghoddos in i handlingarna.



I den 71:a minuten styrde han in ett avslut från Curtis Edwards. Sju minuter senare slog han till med ett giftigt långskott, som även det letade sig in i nätmaskorna. Östersund höll ut de resterande minuterna, och laget var klart för Europa League.

Avancerade från gruppspelet

I gruppspelet hamnade Östersund i samma grupp som Hertha Berlin, Athletic Bilbao och Zorya Luhansk. Tre lag som tagit topplaceringar i tyska, spanska respektive ukrainska ligan; tre ligor som alla rankas betydligt högre än den svenska.



Men det verkade inte stoppa Östersund. Laget vann sina två första matcher, och var bara några minuter ifrån att vinna även den tredje. Efter lagets första möte gick flera Bilbaospelare ut i pressen och hyllade Östersund.



– Östersund såg ut som Barcelona, sade försvararen Eneko Boveda. Vi blev chockade av nivån.

Lottades mot Arsenal

Östersund avancerade som bekant ifrån gruppspelet, och i sextondelsfinalen skulle man ställas mot svårast möjliga motstånd: toppklubben Arsenal FC.



– Jag hade inte i mina vildaste drömmar kunnat tänka mig när jag skrev på för Östersund att jag skulle få möta Arsenal i ett slutspel i Europa League, sade Saman Ghoddos när han såg utfallet av lottningen.

Uppvaknande

Inför matchen mot Arsenal var det många Östersundssupportrar som tillät sig att drömma om en ny bragd. Väl på planen fick man sig dock något av en påminnelse om det stora gapet av kvalitet som ändå finns. Redan efter 24 minuter låg man under med 0-2, och i andra halvlek trillade ytterligare ett Arsenal-mål in.



Östersund hade ändå perioder där spelet såg bra ut, och missade dessutom en straff i slutminuterna. De insläppta målen var aningen billiga och skulle kanske kunnat undvikas, och hade man haft marginalerna med sig hade resultatet kunnat bli annorlunda. Arsenals tränare Arsène Wenger tyckte att Östersund imponerade.



– Jag tyckte att Östersund spelade bra, säger Wenger. De gav inte upp, de kämpade hela matchen. De är ett bra lag, med en positiv attityd, och efter den här kvällen förstår jag hur de kunnat göra så bra resultat tidigare i Europa League. Det vore idiotiskt av oss att gå ut i returmötet och tro att det redan är klart.

Retur på Emirates Stadium

Ikväll klockan 21:05 är det dags för returen att ta vid. Att vända ett 0-3-underläge borta på Emirates Stadium låter som en omöjligt uppgift, men Östersundsspelarna har trotsat oddsen förr och håller hoppet uppe.



– Självklart är det inte över, säger anfallaren Alhaji Gero. Det är fotboll. Man vet aldrig vad som kan hända. Vi måste bara tro på oss själva och arbeta hårt.



– Vi måste tro på det, säger Saman Ghoddos. Vi är inte bara här för att delta. Självklart är vi här för att njuta och vi tror på att vi kan vinna.



Kaptenen över skeppet, Graham Potter, konstaterar att chanserna till avancemang knappast är stora. Samtidigt säger han att laget, oavsett utgång, kommer att lämna Emirates Stadium och London med flaggan i topp.



– Vi behöver ett av de största fotbollsmiraklen någonsin för att gå vidare, säger Potter. Jag tycker att oavsett vad resultatet blir så kommer vi att lämna med våra huvuden högt. För att för sju år sedan åkte jag härifrån för att komma till en klubb i den svenska fjärdedivisionen, och nu kommer jag att lämna med 5000 supportrar från Östersund. Som sett oss spela mot Arsenal.

EMIL SANDBERG

