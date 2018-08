Janne Andersson har nu tagit ut sin första landslagstrupp sedan VM-slutspelet i Ryssland. Sedan tidigare hade de flesta av veteranerna från det gamla gardet; Marcus Berg, Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Andreas Granqvist, gått ut och sagt att de fortsätter i landslaget. Ola Toivonen har dock bekräftat att hans landslagskarriär är över. Nu är truppen uttagen, och det står klart att Ola Toivonens ersättare blir Robin Quaison, som även kan spela yttermittfältare. Quaison har lyckats ta en startplats i Mainz 05 i tyska Bundesliga, och inledde säsongen med att assistera fram till matchens enda mål i ligapremiären mot VfB Stuttgart. Utöver Quaison är det ytterligare två nya namn. Ken Sema och Sam Larsson är inkallade, i denna 25 man stora truppen. Den 6 september klockan 20:45 spelar Sverige träningsmatch borta mot Österrike. Några dagar senare, 10 september, spelar vi vår första match i Nations League. Den matchen spelas hemma på Friends Arena mot Turkiet, med avspark 20:45. Redan fredagen den 7:e september inleds Sveriges grupp i Nations League, då Turkiet möter Ryssland klockan 20:45 på Şenol Güneş Stadium. Den svenska landslagstruppen i sin helhet: Målvakter: Robin Olsen, FC Köpenhamn Karl-Johan Johnsson, Guingamp Kristoffer Nordfeldt, Swansea Backar: Mikael Lustig, Celtic Emil Krafth, Amiens SC Andreas Granqvist, Helsingborgs IF Victor Nilsson-Lindelöf, Manchester United Pontus Jansson, Leeds United Filip Helander, Bologna Ludwig Augustinsson, Werder Bremen Martin Olsson, Swansea City Mittfältare: Viktor Claesson, Krasnodar Jimmy Durmaz, Toulouse Sebastian Larsson, AIK Albin Ekdal, Sampdoria Gustav Svensson, Seattle Sounders Oscar Hiljemark, Genoa Emil Forsberg, RB Leipzig Ken Sema, Watford Marcus Rohdén, Crotone Sam Larsson, Feyenoord Anfallare: Marcus Berg, Al Ain John Guidetti, Deportivo Alavés Isaac Kiese Thelin, Bayer Leverkusen (utlånad från Anderlecht) Robin Quaison, Mainz 05

