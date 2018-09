Malmö FF är tillbaka i Europaspel efter tre års frånvaro, och har hamnat i en grupp mot Besiktas, Sarpsborg och Genk. Första matchen spelas ikväll, och du kan streama Genk – Malmö FF live från och med klockan 19:00 ikväll. I en intervju på Malmös hemsida säger anfallaren Marcus Antonsson att de himmelsblå står redo inför kvällens utmaning. – Vi vet vad som krävs, det är en väldigt tuff match vi står inför. Vi är förberedda men det krävs en topprestation för att vinna. – Vi har väldigt bra självförtroende och ett väldigt bra ”go” i laget, lagmoralen är på topp så vi känner oss väldigt taggade och inspirerade och jag är övertygad om att den faktorn kommer att hjälpa oss. Genk har inte missat Europaspel sedan säsongen 2011–12, men spelar Malmö på topp tror Antonsson att man trots underläget i erfarenhet kan slå belgarna, – Det är ett bra lag på många sätt, och som jag sa: det är en topprestation som krävs. Det är vi medvetna om och vi vet att vi kan. – Vi måste sätta defensiven först och främst och sen måste vi givetvis ta vara på våra chanser för vi kommer få chanser också. Vi vill spela en frejdig anfallsfotboll och vi kan inte ta bort den biten heller, men samtidigt måste man ju vara medvetna om att det är ett väldigt bra offensivt skickligt lag vi möter också. Genk - Malmö FF: Inför, speltips & startelvor Antonsson har sparat målskägg Marcus Antonsson har gjort mål i sex raka matcher, och det är en svit han inte gärna bryter ikväll. – Jag planerar att fortsätta den trenden faktiskt. Det är bara att köra på och det känns väldigt bra personligen och framförallt så vinner vi matcher som lag och kan jag fortsätta göra mål och bidra så är jag överlycklig. Slutligen får Antonsson frågan om hans nya skägg är en konsekvens av hans pågående målsvit, och får svaret att så faktiskt är fallet. – Jag började spara skägg när det första kom och jag vet inte vad som hänt med mig, jag har blivit lite skrockfull verkar det som. Men ja, jag känner mig halvt bekväm i det nu också så vi får se men förhoppningsvis fortsätter jag göra mål och skägget stannar.

