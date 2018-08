När som helst på året går det att värva in spelare som står utan kontrakt, oavsett om transferfönstret är öppet eller inte. Trots att fönstret stängt i både England och i Italien kan alltså klubbarna från de länderna värva fritt så länge de håller sig till kontraktslösa spelare, så kallade. ”fria agenter”. Det finns många stora namn som just nu är kontraktslösa, och här ger vi er listan på de bästa och största namnen på marknaden. Mest välkända fria agenter: Claudio Marchisio, 32 Yaya Touré, 35 Hatem Ben Arfa, 31 Samir Nasri, 31 Miguel Veloso, 32 Patrice Evra, 37 Dimitar Berbatov, 37 Alberto Aquilani, 34 John Terry, 37 Världens bästa straffskyttar Andra välkända fria agenter: Lacina Traoré, 28 Micah Richards, 30 Jack Rodwell, 27 Nilmar, 34 Glen Johnson, 33 Nedum Onuoha, 31 Isaac Cuenca, 27 Gabriel Agbonlahor, 31 Stephen Ireland, 32 Daren Bent, 34 Balázs Dzsudzsák, 31 Världens bästa frisparksskyttar Andra fria agenter: Bakary Sako, 30 Dieumerci Mbokani, 32 Sammir, 31 Victor Anichbe, 30 Christopher Samba, 34 Sebastián Leto, 31 Diego Reyes, 25 Philipp Wollscheid Youssouf Mulumbu, 31 Claudio Yacob, 31 Victor Anichebe, 30 Jan Kirchhoff, 27 Två svenskbekantingar: Yura Movsisyan (tidigare Djurgården), 31 Gershon Koffie (tidigare Hammarby), 26 AIK:s guldhjältar från 2009 - var är de nu? Källa: transfermarkt.com

