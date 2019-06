Under Laudrups tid i Barcelona spelade han med kända namn såsom Ronald Koeman, Pep Guardiola och Hristo Stoichkov. Hans lagkamrater uppskattade verkligen honom för hans passningsteknik. De kunde vänta på bollen i tighta situationer och fortfarande få den på fötterna. Laudrup kunde göra allt för att få fram bollen, alltifrån att lobba/chippa till snabba rakpassningar. Hans lagkamrater var inte till en början vana med sättet han passade bollen på, men sedan började de förstå hans sätt att passa och gjorde därmed löpningar som förväntades av dem. Laudrup kunde bokstavligen passa igenom tre till fem personer.

Michael Laudruup föddes i Danmark den femte juni 1964. Laudrups första storklubb var Juventus, där han gjorde 32 mål på sina 146 spelade matcher. Det finns dock inga registrerade uppgifter på hur många assister han gjorde i Juventus, men det måste ha varit många för märkligt nog lade Barcelona ett bud på honom år 1989. Efter att Barcelona köpte honom nådde Michael Laudrup sitt ”prime” och det var först då Laudrup lyckades göra ett namn för sig själv. Mannen var fantastisk. På 213 spelade matcher gjorde Laudrup 47 mål. Dock finns tyvärr inga uppgifter om hur många assists han gjort i Barcelona heller. Under hans tid i Barcelona lyckades dansken år 1992 kamma hem sin första Champions League-pokal. Det blev hans främsta merit någonsin och var verkligen något att blicka tillbaka mot.

