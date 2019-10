Guidetti har det fortsatt tufft i Alavés. Efter att ha varit utanför truppen i lagets inledande matcher denna säsong har han åtminstone fått något av en positiv utveckling på sistone. Hoppade in en kvart mot Real Sociedad och startade därefter mot Mallorca, men utbytt redan efter 58 minuter. Mot Valencia i helgen satt han på bänken.

Fortsätter att prestera i Bundesliga. Gjorde sitt tredje ligamål i helgen, och hoppas ta med sig den målformen in i landslaget.

Fick ingen speltid i landslaget senast, och fick inte ens plats i matchtruppen mot Norge. Haft en något nedåtgående form i Hammarby de senaste veckorna, utan att för den delen på något sätt ha varit dålig. Men poängproduktionen har helt enkelt inte varit riktigt lika spektakulär som tidigare under säsongen.

Emil Forsberg har inte längre den stora nyckelroll i RB Leipzig som han hade för ett-två år sedan, utan är inte ens given i startelvan längre. När han väl spelar gör han det dock bra, och på sex Bundesligamatcher denna säsong har han gjort två mål och två assist.

Har gjort det bra under en period nu i Italien och Parma. Gått från att vara ordinarie mittback till att vara ordinarie vänsterback i Serie A-klubben. I landslaget är han uttagen som vänsterback.

En fotskada höll honom borta från spel den senaste matchen. Annars har Helander åkt lite in och ut ur Steven Gerrards startelva. Laget ligger 1:a i skotska ligan, två poäng före Celtic.

Har lånats ut från Roma till Cagliari, och gjort det väldigt bra så här långt. Gjorde en bra match mot just Roma i helgen, och hyllades av italienska tidningar som en av planens bästa spelare.

