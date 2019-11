Tvåmålsskytt via huvudet mot Mainz i helgen, och är nu uppe på fem mål under sin första Bundesligasäsong.

Guidetti fortsätter att få ont om speltid. Sitter på bänken i varje match, byts in i varannan. En start har det visserligen blivit, och totalt fyra inhopp. Noll mål.

Har fortfarande inte lyckats slå sig in i startelvan i Real Sociedad, även om han alltid gör det bra när han byts in. Två La Liga-mål har det blivit så här långt.

Har efter en tuff start i nya laget Krasnodar kommit igång och satt dit några baljor. Hade visserligen en svag match mot FC Orenburg, då han byttes in men blev utvisad efter att ha gått in med dobbarna först. Men nu är han tillbaka i spel och gjorde mål i helgens match mot Lokomotiv Moskva .

Har varit lite in och ut ur startelvan i Bologna denna säsong. Gjort 5 matcher så här långt.

Uttagen för tredje gången i rad, och hoppas på att för första gången få lite tid på planen. Haft en jättebra säsong i Hammarby, även om formen dalat något under hösten. Slutade två i Allsvenskans skytteliga och sexa i assistligan.

Uttagen i A-landslaget för första gången, och bli inte förvånade om han får hoppa in i någon av matcherna.

Emil Forsberg har gjort en helt okej säsongsöppning i RB Leipzig, men inte fått det att lyfta. Har inte längre den centrala roll i laget han hade tidigare, och är inte ens given i startelvan numera.

FC Köpenhamn har under denna säsong haft en hel del skadeproblem på vänsterbackspositionen, vilket lett till att Pierre Bengtsson fått chansen. Och den chansen har han tagit.

En av få spelare i Manchester United som inte underpresterat betydligt under säsongsöppningen. Vann Guldbollen i måndags och kommer förhoppningsvis in i samlingen med ett än mer förstärkt självförtroende.

Spelat upp sig i Allsvenskan något under senhösten, likt resten av Helsingborg. Har själv sagt att han känt sig mycket piggare i kroppen på slutet, och kommer givetvis att starta mot Rumänien som vanligt.

Var egentligen andramålvakt i FCK, men då förstemålvakten Grytebust skadade sig fick Karl-Johan Johnsson kliva in. Grytebust är nu redo igen, men Johnsson har gjort det så pass bra att han behållit platsen.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.