Alavés försökte sälja anfallaren under transferfönstret, men ingen klubb som var intresserad kunde möta hans lönekrav.

Isak har hoppat in i Real Sociedads tre första ligamatcher – först 19 minuter, sedan 27 minuter och därefter 35 minuter. Såg pigg ut i de två första matcherna, men mot Bilbao senast lyckades inte Real Sociedad skapa mycket och Isak fick inget att jobba med.

Uttagen i det riktiga landslaget för första gången sedan 2014. Gjorde en fantastisk säsong för Hammarby redan ifjol och har varit ännu bättre i år. Leder både skytteligan och assistligan – en bedrift som aldrig tidigare skett så här långt in på en allsvensk säsong.

Har suttit fast på bänken för Rennes i lagets fyra inledande matcher av Ligue 1, utan att få hoppa in en enda gång.

Värvades något överraskande till Premier League i somras, och har gått rakt in i Steve Bruces startelva. Har gjort helt okej ifrån sig, utan att sticka ut. Blev utbytt i senaste matchen, mot Watford.

Har gjort två matcher för sitt nya klubblag, men har under Rangers två senaste matcher blivit förpassad till bänken. Laget ligger tvåa i skotska ligan, tre poäng bakom Celtic.

Har precis som hela Helsingborg haft en tuff säsong. Har sett ganska trög ut och sågats på många håll. Är dock – givetvis – given i Helsingborgs mittförsvar och likaså i landslaget.

Andramålvakt i FC Köpenhamn, bakom norrmannen Sten Grytebust. Både Johnsson och Grytebust värvades under sommaren, och uppenbarligen har Grytebust imponerat mer på tränare Ståle Solbakken.

Fanns inte ens med på bänken i Romas Serie A-premiär, trots att tre målvakter var uttagna i truppen. Förklaringen kom några dagar senare, när han lånades ut till Cagliari. Där skickades han rakt in i startelvan i det lag som förlorade mot Inter med 2-1.

Vi ger er en snabb koll på klubblagssituationen för alla de 24 uttagna landslagsspelarna. Om ni har lust att streama Färöarna - Sverige kan ni läsa om hur ni gör det via länken.

Dessutom tittar Andersson givetvis på spelaren dagsform, skadehistorik och speltid. Det är just dessa tre kriterier, klumpade ihop till en enda, som vi sak bedöma här.

När Janne Andersson presenterade sin trupp pratade han om de kriterier han väger in när han tar ut spelare till landslaget. Utöver landslagets spelsätt, motstånd, konkurrenssituation väger han även in spelarens egenskaper, landslagsmeriter, klubbadress och spelsättet i klubben.

Sveriges EM-kval fortsätter under veckan, när man möter Färöarna under torsdagen och sedan Norge på söndagen.

