Vi tror också att rutin kan fälla avgörandet här. Japan har stor erfarenhet och stora framgångar i Asiatiska Mästerskapen och även i VM. Vi spelar ”Japan att vinna under ordinarie tid”.

Mot Iran visade Japan prov på att man sitter inne med en riktigt hög växel, och den kommer man naturligtvis att slå in när det är dags för final.

Både Japan och Qatar har gått rent genom turneringen, utan att tappa poäng i någon gruppspelsmatch och med segrar under ordinarie tid i varje utslagsmatch. Qatar har övertygat hela turneringen, medan Japan steppade upp rejält först i semifinalen.

Förenade Arabemiraten har förresten lämnat in en protest mot Qatar, där de hävdar att Almoez Ali och Bassam Al Rawi egentligen inte är kvalificerade att spela för Qatar. Ali är född i Sudan och Al Rawi i Irak. Men det kommer antagligen inte bli så mycket av den protesten.

För första gången någonsin har Qatar nått finalen av Asiatiska Mästerskapen. Laget har fortfarande inte släppt in något mål i mästerskapet, och har stått för flera imponerande resultat.

I semifinalen ställdes Japan mot en av storfavoriterna till titeln, Iran, som ditintills inte släppt in ett enda mål. Det såg Japan till att ändra på, då man efter en mållös första halvlek satte dit hela tre kassar i den andra. Vinst med 3-0.

