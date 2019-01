På Bet365 däremot går det att titta på matchen. Där kan du se Iran – Japan via live stream, så länge du skapat ett konto och gjort en insättning. Du kan ta ut pengarna igen direkt efter matchen om du vill, eller vänta till efter finalen på fredag och se den först. Det går nämligen att se alla matcher från Asiatiska Mästerskapen på Bet365.

Japan har vunnit alla sina matcher men har samtidigt inte övertygat oss. Vi tror att de får det för svårt och spelar den raka 1:an här: Iran att vinna under ordinarie tid.

Vi tror Iran blir för starka för Japan. Iran har ett mycket starkt lag med spelare som Sardar Azmoun, Alireza Jahanbaksh och Ashgan Dejagah. Svenskiraniern Saman Ghoddos ska heller inte glömmas bort. Ghoddos har startat 2 matcher och hoppat in i 1, och har på den speltiden lyckats göra 1 mål och 1 assist. Ghoddos väntas ha goda möjligheter att finnas med i startelvan.

Den långa tid Queiroz jobbat med laget har gett fina resultat. Iran har verkligen blivit en bättre fotbollsnation under de senaste åren, både då man fått fram många framstående spelare i Europa men också för att Queiroz verkligen satt defensiven i laget. De som tittade på VM kunde se att både Spanien och Portugal hade problem med det ramstarka försvaret, och lagen i Asien har knappast haft det lättare. På vägen till semifinalen har Iran ännu inte sluppit in ett enda mål. 5-0 mot Jemen, 2-0 mot Vietnam, 0-0 mot Irak, 2-0 mot Oman och 3-0 mot Kina är resultaten så här långt.

Iran har en mycket stark generation spelare just nu, och nationen drömmer om att vinna sitt första Asiatiska Mästerskap sedan 1976. Lagets förbundskapten Carlos Queiroz, tidigare i Manchester United (som assisterande) och Real Madrid och Portugal , har ansvarat över laget ända sedan 2011, och har på den perioden tagit Iran till två VM. I sitt första Asiatiska Mästerskap med nationen åkte Iran ut mot Irak i semifinalen.

