– Nej, absolut inte. Absolut inte. Jag är en väldigt öppen kille, jag blandar inte politik med fotboll. Folk vet att jag är kurd men jag är också stolt om jag representerar Irak. Och om du tittar på historien har det alltid varit kurdiska spelare som spelat för Irak, så för mig handlar det om att visa att vi kan vara tillsammans, att lägga all politik åt sidan. Vi har levt tillsammans i många, många år och fotboll kan ibland ena människor också. Så för mig är det inga problem, när jag reser tillbaka till Irak och när jag är där mina föräldrar är från, Ṟaniye, är folk alltid glada: ”Åh, ska du spela för Iraks landslag?”. Så det är någonting som alla är stolta över oavsett om du är kurd från Irak eller irakier – vi är som ett och så tänker min familj också. Jag vet att Hawar (Mulla Mohammed, som gjorde över 100 landskamper för Irak) också spelade för Iraks landslag och jag kommer ihåg att varje gång jag reste till Ṟaniye – där vi båda kommer ifrån – var människor alltid så stolta över att han spelade för Iraks landslag. Så jag är inte den första och förhoppningsvis inte den sista.

Jiloan Hamad familj är från Ṟaniye, vilket är en kurdisk del av Irak. I Irak har det florerat ett rykte om att Jiloan Hamads far på grund av deras kurdiska rötter är emot Jiloans beslut att representera Irak. Det är dock någonting som huvudpersonen avfärdar direkt.

