Vi ror att Celtic vinner matchen under ordinarie tid. Vårt spel: 2

Final i skotska ligacupen. Celtic har varit den starkare av de två rivalerna under de senaste åren, och favoritskapet ligger på dem. Rangers kommer från ett poängtapp mot Aberdeen, medan Celtic har elva (!) raka segrar, alla tävlingar inkluderade.

Vi väljer att inte lägga all vår tillit på Sevilla, särskilt när streckfördelningen är 11-19-70. Vårt spel: X2

Den fjärde och sista Premier League-matchen på kupongen. Oerhört svårtippad match. Graham Potters Brighton har vunnit tre och förlorat tre av sina sex senaste, men förlusterna har kommit mot Manchester United, Leicester och Liverpool. Under torsdagskvällen slog man Arsenal.

Sheffield United – som spelade League 1 så sent som 2016-17 – har överraskat väldigt positivt denna säsong. Laget har parkerat i mitten men har en tendens att kryssa lite för ofta. Vårt spel: X2

Southampton hade en riktigt tuff period under oktober och början av november, men sedan landslagsuppehållet har man verkligen visat sig från sin bästa sida. 2-2 borta mot Arsenal och sedan segrar mot Watford och Norwich – vi vågar inte räkna ut dem här. Vårt spel: 12

Aston Villa slåss för att hålla sig på rätt sida strecket, och gör just nu så med en poängs marginal. Men här lär man få det för tufft. Vårt spel: 2

