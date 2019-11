Bologna har bara vunnit en match under de senaste två månaderna, hemma mot underpresterande Sampdoria. Vi tror att man kammar noll borta mot Napoli. Vårt spel: 1

Napoli har omgärdats av stor turbulens under den senaste månaden, men fick äntligen ett bra resultat i veckan när man kryssade borta mot Liverpool. Även om resultaten dessförinnan varit dåliga, har man ofta sett bra ut spelmässigt men bara saknat effektivitet. Här möter man en klart sämre motståndare.

Atlético är oerhört svårslaget, har bara släppt in 9 mål (minst i serien) och bara förlorat 1 match (minst i serien, tillsammans med Real). Oavgjort känns närmast, men vi känner att Barcelona med sin enorma individuella kvalitet också kan vinna och tar med 2:an. Vårt spel: X2

Wolves var nykomlingar ifjol, och tog genast en Europaplats. Nu fortsätter man på den inslagna vägen och ligger för tillfället 5:a. Den där Europaplatsen man säkrade ifjol innebär dock att spelschemat blir tätt, och så sent som i torsdags spelade man en tuff bortamatch i Braga som slutade 3-3.

