9. Sevillas Ever Banega åkte på totala 15 gula kort på sina 32 spelade matcher.

5. Trots att Real Madrid inte vann La Liga hade de ändå flest skott per match i ligan. De hade ungefär 15 skott per match.

4. Real Betis hade näst bäst i bollinnehav per match. Deras bollinnehav låg på generellt på 59,4 procent per match, vilket talar för passningssäkra spelare.

2. Real Madrid hade en riktig dålig säsong och lyckades inte hitta en ny tränare ungefär ett halvår. Under tiden då de fortfarande letade efter erfarna tränare hade de Santiago Solari. Men sen kom förvånansvärt Zinedine Zidane tillbaka och försökte åtgärda så mycket som möjligt. Real Madrid kunde förlora match på match, spela oavgjort, och i Champions League gick det också dåligt där de åkte ut i sextondelsfinal. Real Madrid hamnade på tredje plats i La Liga och gjorde totalt 63 mål och släppte 46 mål. Undermåligt.

