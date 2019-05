2. Dayot Upamecano. Den unge Dayot Upamecano spelar på mittbackspositionen i Red Bull Leipzig och är en av de bästa unga mittbackar där ute just nu. Med denna säsong har han bevisat att han är en seriös spelare som har stor potential att bli en av världens bästa mittbackar där ute i framtiden. 20-åringen har redan fått medverka i 14 matcher för Red Bull Leipzig, och gjort bra ifrån sig. Personligen tror jag han kan göra ett mycket bättre jobb än Shkodran Mustafi iallafall.

3. Marcel Halstenberg. Marcel Halstenberg har bidragit med en extraordinär insats för sin Red Bull Leipzig denna säsong. Vänsterbacken har bidragit med tre mål och sex assists på sina 28 spelade matcher och har blivit utnämnd till matchens lirare tre gånger denna säsong. Utöver det har han också gjort i bra ifrån sig försvarsmässigt. På grund av Halstenbegrs insats, slutade Red Bull Leipzig upp på tredje plats i Bundesliga denna säsong, och tog sig även till tyska cupfinalen. Tysken kommer säkert ingå i startelvan från och med nu i det tyska landslag. Personligen tror jag Halstenberg skulle passa perfekt på vänsterbacken i Arsenal. Just nu förlitar sig Arsenal på Monreal och Kolasinac på den positionen, men båda dessa är svaga försvarsmässigt och Kolasinac är mer offensiv till sin karaktär. Halstenberg har exakt det Arsenal behöver, nämligen en spelare som är skicklig på att försvarar och attackera – en perfekt mix. Marcel Halstenbergs marknadsvärde ligger runt 17 miljoner (från 6:e mars, 2019), vilket inte är ett överdådigt pris. Dock går hans kontrakt ut 2022 och Arsenal kommer behöva vara skickliga på att förhandla för en sådan spelare. Jag gissar att Red Bull Leipzig kommer sälja han för 25–30 miljoner euro ifall de väljer att släppa han.

