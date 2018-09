Se alla matcher som spelas i Europa League under den 20 september! Där hittar vi bl.a. Malmös match mot KRC Genk.

Du kan använda detta spelprogram för att veta när matcherna spelas. Under kvällen kommer vi kunna följa lag som Malmö FF, Chelsea, Milan och Arsenal.

Här kommer vi med ett fullt schema med fotboll från Europa League som spelas under den 20 september.

Spelprogram 20/9 Alla veckans matcher från Europa League kommer spelas idag. Däremot kommer inte alla matcher att spelas exakt samtidigt. Ungefär hälften av matcherna kommer att vara ”tidiga matcher”, och resterande hälften kommer vara ”sena matcher” Tidiga matcher – 18:55 Här samlar vi alla matcher som spelas tidigt under kvällen den 20 september. Rapid Wien – Spartak Moskva

Marseillie – Eintracht Frankfurt

Lazio – Apollon Limassol

Besiktas – Sarpborg 08

Stade Rennes – Fk Jablonec

Villareal – Rangers

PAOK - Chelsea En mycket het spelas mellan PAOK från Grekland, och stora favoriter till att vinna hela Europa League – Chelsea FC. Matchen kommer du kunna sända hos Eurosport Player som visar alla kvällens matcher från Europa League. Dynamo Kiev - Astana

Sevilla – Standard Liege

MOL Vidi – Bate Borisov

Akhisar Bld Spor – FC Krasnodar

Genk – Malmö FF Här kommer matchen som lär få allra störst uppmärksamhet i Sverige. Malmö FF har kvalificerat sig till Europa League och spelar sin premiär mot belgiska KRC Genk. Du kan utan problem kunna se Genk – Malmö live stream & på TV under kvällen. Matchen kommer nämligen sänds på en stor TV-kanal i Sverige. 21:00 AEK Larnaca – FC Zurich

FC Dudelange – AC Milan Klassiska AC Milan går in i turneringen när de spelar mot FC Dudelange från Luxemburg. Detta ser ut att bli en match där AC Milan kommer ta en trygg tre poängare. Ludogoretz – Bayer Leverkusen

Red Bull Leipzig – Red Bull Salzburg Emil Forsbergs Red Bull Leipzig spelar mot sin systerklubb i Österrike – Red Bull Salzburg. En mycket het match som ska avgöra vilken av de två minst sagt sponsrade klubbarna som är bäst inom Red Bull-koncernen. Celtic FC – Rosenborg BK

Slavia Prag - Bordeaux

Dinamo Zagreb - Fenerbache

Sporting - Qarabag

Olympiacos – Real Betis

Spartak Trnava - Anderlecht

Arsenal – Vorskla Poltava Bra match för alla svenska Arsenal-fans. På pappret är det en enkel match mot Poltava från Ukraina.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.