Matchen har avspark 19:00 under torsdagskvällen.

Behrang Safari får frågan om en seger är väldigt viktig, eller om ett oavgjort resultat hade gått an det med.

Dynamo Kiev och FC Köpenhamn innehar just nu de två platser som ger avancemang från gruppspelet, med sina 5 poäng var. Malmö FF ligger 3:a i gruppen på 4 poäng, medan FC Lugano står på blott 1 inspelad pinne.

– Vi kommer att ha många Malmösupportrar som kommer ner för att stötta oss och vi har varit i den här situationen förut. Vi är starka nog att gå ut och stå för en bra prestation. Det spelar ingen roll. Visst, det är en stor fördel att spela hemma på din egen arena men vi har varit med om detta förut och jag tror inte att det kommer at bli några problem.

– Jag tror att det är en fördel att jag kan schweiziska ligan bra sedan tidigare. Jag gillar Luganos arena, den är inte så stor utan byggd på ett sätt som skapar en bra atmosfär. De flesta gånger jag kommit hit har vi haft bra resultat, så jag har bara goda minnen härifrån. Jag går in till matchen med en bra känsla.

