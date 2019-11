Jo Inge Berget, som också är med på presskonferensen, flikar in att motivationen kommer att vara på topp ikväll:

– Jag har aldrig varit i Markus situation själv och har svårt att sätta mig in i hur han känner, men jag kan tänka mig att det är många tankar som snurrar i hans huvud. Fast är det någon som kan hantera detta är det Markus. Han är en ikon i Malmö FF. Det är en speciell dag och jag ser verkligen fram emot den här matchen, säger Uwe Rösler på presskonferensen inför matchen.

Rösler tror att Rosenberg kommer att hantera kvällens yttre omständigheter bra under matchen.

Sedan prövade ”Super-Mackan” lyckan i Premier League och West Brom, men hade ingen större framgång under sitt 1,5 år i ligan. I januari 2014 bestämde han sig: det var dags att åka hem dit allt började.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.