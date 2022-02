Vad: PSG – Real Madrid (Champions League) När: Den 15/2, kl. 21:00 Vart: Parc des Princes, Paris Live stream: C More TV: – Speltips: PSG vinner matchen (1,95 hos Bet365)

Ni får gärna ta en titt på olika bettingsidor som vi recenserat, innan ni lägger ett spel. En av sidorna som vi rekommenderar är Bet365, där de har ett väldigt stort utbud av odds.

Streama PSG – Real Madrid

När stora matcher väntar är intresset därefter, och en hel del lär vilja live streama PSG – Real Madrid. Vi är glada över att kunna meddela er att det är enkelt att hitta en fotboll live stream för att se matchen, och att det enda som krävs är ett konto med sportabonnemang på C More. Det är nämligen där man hittar Champions League live streams i Sverige.

Gå in på C More, skapa konto, köp abonnemang och börja titta på er PSG – Real Madrid stream. Ni väljer själv om ni ska ha igång sändningen via mobil, dator eller annan enhet. Har ni en Chromecast eller liknande kan ni dessutom koppla över er PSG – Real Madrid stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Oavsett hur ni väljer att se matchen kan vi garantera en hög kvalitet på sändningen, vad gäller såväl kommentatorer som bild och ljud.

Gå till C More

Skapa ett konto och köp sportabonnemang

Streama PSG – Real Madrid live!

Titta på PSG – Real Madrid på TV

Innan ni börjar leta efter en online stream för att se matchen, är det bra att veta vilken kanal som visar PSG – Real Madrid på TV och om ni har den i ert utbud. Faktum är att det inte är någon kanal som sänder matchen på TV. C More erbjuder endast sändningar av Champions League via sin onlinetjänst.

Det finns dock ett sätt att trots allt se matchen på TV, vilket vi varit inne på under förra rubriken. Koppla upp er PSG – Real Madrid stream, och för sedan över sändningen till TV-skärmen med hjälp av en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande.

TV-kanal: –

Avspark: 21:00

Inför matchen

En av vårens största matcher är här, när jättarna PSG och Real Madrid ställs emot varandra i åttondelsfinal av Champions League. Neymar och Karim Benzema går varsin kamp mot klockan för att hinna bli spelklara i tid till matchen, där Benzema uppges ha störst chans att lyckas. Dessutom missar förre Madridspelaren Sergio Ramos, numera i PSG, matchen. Annars är de stora namnen spelklara, och det blir därmed en stjärnklar afton på Parc des Princes.

Det är givetvis synd att Real Madrid-ikonen Ramos missar matchen, men det finns andra spelare som är extra intressanta att studera under mötet. Barcelonalegendaren Lionel Messi ställs återigen mot Real Madrid, och ingen spelare i historien har gjort fler mål mot ”Los Blancos” än argentinaren. Även Neymar är en före detta Barcelonaspelare. Kylian Mbappé sägs vara ha kommit överens med Real om en flytt i sommar – ska han sänka sin framtida klubb här?

Vi ska heller inte glömma Keylor Navas och Ángel Di María, som här ställs mot sina gamla lag. Vi har många anledningar att se fram emot denna stormatch i Paris!