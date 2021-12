Streama Milan - Liverpool: Se live stream & TV (7/12)

Vad: AC Milan – Liverpool FC (Champions League) När: Den 7/12, kl. 21:00 Vart: San Siro Live stream: C More TV: – Speltips: Milan vinner matchen (2.14 hos Unibet)

AC Milan – Liverpool stream

En hel del fotbollsfans lär vilja live streama Milan – Liverpool, och se matchen direktsänt på internet. Det är lätt att titta på matchen online, och vi ska se till att förklara för er hur ni gör för att hitta en sändning på internet.

Först och främst måste ni känna till vilken tjänst som erbjuder Champions League live streams i Sverige. Det är C More som visar matcher från tävlingen, och ni behöver således gå via deras sajt för att hitta en AC Milan – Liverpool live stream. Skapa ett konto på C More och köp där ett sportabonnemang för 299 kronor/månad. När det är gjort kan ni börja titta på Milan – Liverpool direktsänt på nätet!

Ni väljer själva från vilken enhet ni ska ha igång er AC Milan – Liverpool stream. Titta på matchen online via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast, HDMI-kabel, Apple TV eller liknande kan ni dessutom välja att koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, och se Milan – Liverpool på TV.

Sändningen hos C More håller hög kvalitet, gällande både bild och ljud. Dessutom är kommentatorerna i form av Lasse Granqvist och Hasse Backe väldigt kunniga. I studion sitter Olof Lundh tillsammans med Gusten Dahlin, Vicki Blommé och Mikael Lustig. Redan klockan 19:30 inleds studion till matchen.

Gå till Cmore

Skapa ett gratis konto

Köp sportabonnemanget

Gå till alla live streams

Streama Milan – Liverpool

Titta på Milan – Liverpool på TV

Det går faktiskt inte att se Milan – Liverpool direktsänt på TV, via vanlig TV-sändning. Det är nämligen så att ingen vanlig TV-kanal kommer att visa matchen live – varken denna match eller någon annan match från Champions League.

Det enda sättet att se Milan – Liverpool på TV är således att skaffa ett konto på C More och därifrån koppla över sändningen till TV-skärmen med hjälp av en HDMI-kabel, Chromecast, Apple TV, Samsung TV eller liknande. När ni gjort det kan ni som sagt föra över er AC Milan – Liverpool stream till TV:n.

Förr sändes matcher från Champions League även direkt via TV-sändning, men numera har rättigheterna förflyttats och sändningarna förändrats. Men skaffa bara ett C More-konto så löser det sig!

TV-kanal: Ingen

Sändningsstart (hos C More): 19:30

Avspark: 21:00

Inför matchen

Vill ni läsa mycket inför matchen rekommenderar vi vårt Milan – Liverpool speltips, men vi ska ge er det viktigaste inför matchen här också. Förutsättningarna till mötet är klara. Liverpool är redan kvalificerade till åttondelsfinal, och dessutom redan klara gruppvinnare. De har således ingenting att spela för och lär ställa upp med en reservbetonad startelva.

Milan däremot, måste vinna matchen för att ens ha en möjlighet att ta sig vidare. Vinner Milan denna match samtidigt som Porto inte vinner mot Atlético och Atlético ej heller slår Porto med fler mål än vad Milan vinner mot Liverpool med – då är Milan vidare! Lite rörigt kanske, men sådana är förutsättningarna!