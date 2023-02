Vad: Liverpool – Real Madrid, Champions League Var: Anfield, Liverpool När: 21 februari, klockan 21:00 Live stream: C More TV: Ingen kanal Speltips: Liverpool – Real Madrid speltips

Streama Liverpool – Real Madrid

Hela fotbollsvärlden lär sitta redo att live streama Liverpool – Real Madrid på tisdag kväll, för att se denna toppmatch från fotbollen. Hur gör man då för att hitta en sändning att se matchen online med? Det är enkelt att se mötet på nätet, och allt som krävs är att ni går in på C More och skapar ett konto och köper ett sportabonnemang. När det är gjort kan ni se alla matcher från Champions League.

Det går riktigt bra att ha igång er Liverpool – Real Madrid stream oavsett vilken enhet ni väljer att titta på matchen ifrån. Koppla upp sändningen via mobil, dator eller surfplatta, och börja njut av er direktsändning av mötet. Sitter ni inne på en Chromecast, Apple TV, HDMI-kabel eller liknande kan ni dessutom med fördel koppla över er fotboll live stream till TV-skärmen, för att se matchen på TV.

Vi tror att ni kommer att bli mycket nöjda med er Liverpool – Real Madrid live stream, och det har att göra med att kvalitén på bild och ljud är så bra, och dessutom att kommentatorerna till matchen och experterna i studion håller högsta klass.

Många lär fråga sig hur man bär sig åt för att titta på Liverpool – Real Madrid på TV, och det är en mycket berättigad fråga. Det är nämligen så att matchen inte TV-sänds i Sverige. Champions League sänds numera bara på C More, och därför måste ni för att titta på matchen skaffa det där abonnemanget hos C More.

Som vi varit inne på tidigare kan ni åtminstone välja att koppla över er online-sändning av matchen till TV-skärmen, bara ni har en Chromecast eller liknande verktyg. Då kan ni se Liverpool – Real Madrid på TV, trots allt.

Kanal: Ingen kanal

Avspark: 21:00

Inför matchen

Den här åttondelsfinalen blir en repris på Champions League-finalen från ifjol, och även från CL-finalen 2018. Och om ni så vill, på kvartsfinalen 2021. Gemensamt för alla de mötena är att Real Madrid slutat som vinnare. Även när lagen möttes i gruppspelet hösten 2014 vann ”Los Blancos” båda matcherna.

Liverpool har ståt för en svag säsong men vaknat till liv under de två senaste matcherna, och hoppas här kunna skaka om Real Madrid. Men Real vill annorlunda, och ska försöka få med sig minst oavgjort från England. Det blir onekligen en intressant match att se!