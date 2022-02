Streama Inter - Liverpool: Live stream & TV (16/2)

Vad: Inter – Liverpool (Champions League) När: Den 16/2, kl. 21:00 Vart: San Siro, Milano Live stream: C More TV: Ingen kanal Speltips: Liverpool vinner matchen 2,05 hos Bet365)

Streama Inter – Liverpool live

När det vankas stormatcher är intresset att titta alltid stort. På onsdag kväll 16/2 kan de som vill streama Inter – Liverpool, men inte alla vet hur man gör för att hitta en sändning av matchen. Vill ni titta på Champions League online behöver ni ett konto på C More, då det är de som sitter på rättigheterna att visa CL-matcherna i Sverige.

Skaffa ett C More-konto, köp ett sportabonnemang och börja titta på er Inter – Liverpool stream. Välj själv om ni ska ha igång er fotboll live stream via mobil, dator eller surfplatta. Har ni en Chromecast eller liknande verktyg har ni dessutom valmöjligheten att koppla över er livesändning till TV-skärmen, och se er Inter – Liverpool live stream på TV!

Var ni än beslutar er för att titta på matchen kan vi garantera att kvalitén på sändningen kommer att vara hög, vad gäller såväl bild som ljud. Dessutom är kommentatorerna mycket pålästa och kunniga.

Titta på Inter – Liverpool på TV

Många ställer sig frågan vilken kanal som visar Inter – Liverpool på svensk TV. Svaret är att matchen inte TV-sänds. C More sänder endast ut sina matcher via sin streamingtjänst, så för att titta på Inter – Liverpool krävs att ni har ett konto med sportabonnemang på tjänsten.

När ni väl skaffat detta abonnemang är det faktiskt möjligt att koppla över er stream till TV-skärmen. Har du en Chromecast, Apple TV, Smart TV, HDMI-kabel eller liknande kan du föra över sändningen till TV:n, och på så sätt titta på Inter – Liverpool på TV!

Inför matchen

Inter har gått som tåget i Serie A egentligen hela säsongen, men gått på några nitar de sista veckorna. Det blev förlust i Milanoderbyt, och sedan ”bara” en poäng mot Napoli. Tuffa matcher givetvis, men det kommer inte bli enklare mot Liverpool.

Liverpool har också gjort en stark säsong, men har svårt att rå på Manchester City. I dagsläget är chansen på titel troligtvis större i Champions League. Ett problem för laget är att stjärnorna Mohammed Salah och Sadio Mané kan vara ganska så slitna, efter att ha varit iväg på Afrikanska Mästerskapen och där spelat i alla matcher hela vägen fram till final. Tur då att Jota visar storform, och kanske kan avlasta sina lagkamrater en aning.

För Inters del var Edin Dzeko återigen tillbaka i målprotokollet i helgen, vilket är viktigt för laget. Han hade en tids måltorka, men verkar nu vara åter på rätt bana. Tillsammans med Lautaro Martínez utgör han en av Europas starkaste anfallspar.