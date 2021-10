Streama Chelsea – Malmö: Se live stream & TV (20/10)

Vad: Chelsea – Malmö, gruppspel i Champions League När: Den 20/10, kl. 21:00 Vart: Stamford Bridge, London Live stream: Cmore TV-kanal: Ingen Speltips: Matchen slutar oavgjort (11.00 hos Unibet)

Vi har tagit fram ett speltips med det odds som passade hos bäst. Vi har valt att lägga vårt tips hos Unibet. Detta är en av de allra bästa betsidor i Sverige enligt vårt tycke. Vi tycker de är bra på att skapa ett enklare spelande för dig som medlem. Du kan läsa ett längre speltips inför Chelsea – Malmö om du vill veta mer om startelvor och förutsättningar.

Malmö – Chelsea stream

Du kommer att kunna se Chelsea – Malmö stream inne hos Cmore. Där kan du streama alla matcher som spelas i Champions League under hela säsongen 2021/2022.

Nytt för denna upplaga av Champions League är att det är en ny streamsida som har rättigheter att visa matcherna. Tidigare så var det Viaplay som hade kontroll över rättigheterna att visa Champions League via live stream & TV. Nu är det iställer Cmore som har tagit över rättigheterna. Vilket visa tycker är bra – andra är missnöjda med.

Det kommer inte vara möjligt att streama Chelsea – Malmö gratis hos Cmore. Det krävs att du först skapar ett konto – vilket är helt gratis. För att sedan göra så att ditt konto har tillgång till Chelsea – Malmö stream så behöver du ett abonnemang. Du kan välja mellan flera olika paket hos Cmore. All info om vad som ingår i abonnemang finns att läsa hos deras streamingsida. Du kan även läsa mer om hur man streamar Champions League inne hos oss.

Du kan följa denna Chelsea – Malmö stream online från cirka en timme innan avspark. Det kommer finnas ett försnack där man kan få lite bra analyser inför matchen.

Ta dig till Cmore

Skapa ett konto gratis

Köp ett av deras abonnemang

Gå till alla Champions League streams

Streama Chelsea FC – Malmö FF

Se matchen på TV?

Det kommer tyvärr inte finnas någon kanal som visar Malmö – Chelsea på TV. Det innebär att det endast kommer vara via live streaming som du kan titta på matchen genom. Vi har inget emot live streams alls – men lite tråkigt att det inte finns någon TV-kanal som sänder Chelsea – Malmö.

Det går dock att kopiera din skärm till din TV. Med hjälp av t.ex. ChromeCast eller HDMI-sladd så kan du se en stream – fast på din TV.

Vi hade hoppats på att antingen TV4, Sportkanalen eller TV12 skulle visa Chelsea – Malmö den 20/10. Men tyvärr så verkar det inte bli någon alls.

TV-kanal: Ingen

Sändningsstart: Cirka 1 timme innan avspark

HD: Ja

Svenska kommentatorer: Ja

Viktig match för Malmö FF

Detta blir Malmös sista chans att ta poäng i den första omgången av Champions League. Det är ingen enkel uppgift. Att ta poäng mot Chelsea FC på bortaplan är inget som många tror på är möjligt.

Det är just med det defensiva som Malmö FF har haft problem med under Champions League. Det är klart oroväckande när man nu ställs mot ett av världens attackskickliga lag. Chelsea har visat i Premier League att man sitter på en förmåga att göra mål. De toppar just nu ligan och har gjort 16 mål på 8 matcher.

Ett mirakel ska till för att Malmö FF ska ta sina första poäng. Dock har vi tidigare sett Malmö utföra mirakel mot starkare lag.