Streama Bayern München - Barcelona: Live stream & TV (8/12)

Vad: Bayern München – FC Barcelona (Champions League) När: Den 8/12, kl. 21:00 Vart: Allianz Arena Live stream: C More TV: – Speltips: Bayern vinner matchen (1,61 hos Unibet)

Läs gärna om olika bra bettingsidor som vi recenserat, innan ni placerar ert spel. Till den här matchen rekommenderar vi starkt Unibet, då de för tillfället erbjuder bäst oddset på Bayern som vinnare.

Bayern München – Barcelona live stream

Det lär vara många fotbollssupportrar i världen och i Sverige som vill titta på Bayern München – FC Barcelona, och se denna match live på internet. Lagen möts i Champions League, och för att se matchen måste ni först och främst veta hur ni gör för att se matcher från tävlingen.

Den tjänst som sitter på sändningarna av Champions League i Sverige är C More, och därför måste ni gå till deras hemsida för att kunna streama Bayern München – Barcelona live. Skapa ett konto och köp sportabonnemanget för 299 kr/månad, så kan ni starta er direktsändning av matchen.

Det är upp till er om ni har igång er Bayern München – Barcelona stream via mobil, dator eller surfplatta. Det går att se matchen direkt via valfri enhet. Har ni en Chromecast, HDMI-kabel, Apple TV eller någon smart-TV så kan ni dessutom koppla över er fotboll stream av matchen till TV-skärmen, och titta på matchen på TV.

Kvalitén på sändningarna hos C More är alltid toppen. Bild och ljud håller utomordentligt hög kvalitet, och såväl kommentatorerna som tyckarna och experterna är kunniga. Vad gäller den här matchen är Lasse Granqvist huvudkommentator och Erik Edman expert. I studion sitter Gusten Dahlin, Vicki Blommé och Hasse Backe.

Gå till Cmore

Skapa ett gratis konto

Köp sportabonnemanget

Navigera er till alla live streams

Streama Bayern München – Barcelona

Titta på Bayern München – Barcelona på TV

Faktum är att det inte är någon kanal som visar Bayern München – Barcelona i Sverige. C More sänder ut matchen via live stream, men inte på TV. Detsamma gäller övriga matcher från Champions League.

Vill du se matchen på TV har vi ändå en lösning till dig. Kppla över din Bayern München – Barcelona live stream till TV-skärmen med hjälp av exempelvis en Chromecast, så kan du titta på Bayern – Barca på TV trots allt.

TV-kanal: Ingen

Sändningsstart (hos C More): 19:30

Avspark: 21:00

Inför matchen

Vill ni läsa en lång rapport inför matchen kan ni först och främst kolla in vårt Bayern – Barcelona speltips. Men även här tar vi er igenom förutsättningarna. Bayern München har vunnit alla sina matcher i gruppspelet, och är således redan klara för avancemang till slutspelet och det som gruppetta. Barcelona ligger på andra plats, men har ändå ett mycket tufft utgångsläge. ”Barca” har sju poäng och jagas av Benfica på fem. Vinner Benfica sin hemmamatch mot Dynamo Kiev går de upp på åtta pinnar, och de har fördel mot Barcelona i inbördes möten. Barcelona måste alltså vinna mot Bayern för att vara säkra på att gå vidare till CL-åttondelsfinal.

En bortamatch mot Bayern München är aldrig lätt, och särskilt inte för ett Barcelona i detta slag. De får ställa sina förhoppningar till att Bayern ställer upp med en reservbetonad startelva, och att man själva gör en toppenmatch.