Här följer de spelare som tar plats i det svenska landslaget under damernas handbolls-VM 2017.

Grupp C

Du kan även se vilka grupper som finns under tuneringens start.

Här nedanför kommer vi ge dig ett svenskt spelschema för handbolls VM 2017 för damer. Där kan du enkelt se t.ex. när Sveriges damlandslag kommer spela sina viktiga matcher. Perfekt för dig som vill handboll via live stream eller på TV.

Det visar du genom att ha minst 50 kronor på ditt spelkonto, eller ser till att spela på odds under de senaste 24 timmarna.

Att se handbolls-VM 2017 för damer är gratis. Det är däremot viktigt att du känner till de krav och regler som bet365 har. Det enda kravet för att du ska kunna se handbolls-VM för damerna via stream är att du är en aktiv spelare.

Inne hos bet365 så kommer de att visa alla matcher som spelas under mästerskapet. Där ingår självklart de matcher som det svenska landslaget kommer att spela.

