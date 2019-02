Det som talar för laget i år är att stortalangen Daleho Irandust blivit ett år äldre och bättre, och i år kommer 20-årigen att ha en nyckelroll i Häcken. Laget har även värvat Ahmed Yasin, som under sin lånesejour i Häcken för ett drygt år sedan öste in mål.

Med fjärde störst chans att vinna Allsvenskan 2019 tippar vi Hammarby, laget som också placerade sig 4:a ifjol. Hammarby gjorde en fantastisk vår förra säsongen, och SM-guldet kändes länge inom räckhåll. Sedan föll man dock ihop under hösten och lyckades inte ens säkra Europaplats.

AIK har visserligen värvat in lovande i form av inte minst Chinedu Obasi, men vi faller på att en tredjeplacering känns rimlig. Då oddsen på AIK som vinnare inte är alltför höga rekommenderar vi därför att i första hand spela på något annat lag.

En annan som sett pigg ut på försäsongen är Jordan Larsson, som nu under sitt andra år i klubben måste kliva fram och visa att han är värd hypen. Alexander Fransson som hämtades in i somras är också kvar. De enda spelare man tappat är David Moberg-Karlsson och Andreas Johansson, men nyförvärven väger upp för det och vi tror på en fin säsong för Norrköping.

Dessutom har Norrköping gjort klart med Sead Hakšabanović på ett 18 månader långt lån (som kan kortas ned till 12 månader om West Ham vill). Hakšabanović glänste i Halmstad under våren 2017 men utlandsäventyret har inte riktigt blivit vad han hoppats. Under försäsongen har han sett pigg ut och bland annat spelade han snyggt fram till ett mål mot Assyriska Turabdin i fredags.

IFK Norrköping har ett oerhört spännande lag, och fortsätter att leverera spännande och välscoutade nyförvärv. I år har man hämtat tillbaka Christoffer Nyman från Tyskland, vilket är en riktig klassvärvning. Det kan vara lätt att glömma efter Nymans skadeproblem under det senaste året, men Nyman var faktiskt med i Janne Anderssons landslagstrupp vid återkommande tillfällen.

När Uwe Rösler kom in i somras kom han till en skakad klubb, men han gjorde resultat omedelbart. Nu har succétränaren fått en hel försäsong ihop med laget och förutsättningarna att göra resultat är klart bättre än de var under hösten.

Vi är inte ensamma om att hålla Malmö FF som favoriter att vinna Allsvenskan 2019. Laget fick en katastrofal start på förra säsongen, men visade under hösten sitt rätta värde då man radade upp trepoängare och samtidigt gjorde bra resultat i Europa League.

