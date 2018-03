Inga överraskningar att Island hamnar sist på vår lista. Däremot tycker vi att de borde åtminstone tagit ett par fler medaljer. Island har haft med idrottare i både sommar-OS och vinter-OS under hela 38 mästerskap.

Med endast 300 000 invånare så bör inte Island vara en start OS-nation. Det är de inte heller. Faktum är att vi kan räkna alla Islands OS-medaljer på en hand. Fyra stycken har det blivit, och alla under sommar-OS.

Istället för OS, så får Danmark slåss mot Sverige under andra mästerskap. Till exempel under VM 2018 i fotboll så har man chansen att kunna titulera sig som bättre än Sverige.

Endast en enda medalj under vinter-OS har Danmark tagit genom tiderna. Detta facit är verkligen något man bör bättra på om man ska ha en chans mot sin nordiska konkurrenter.

Ett land som vi verkligen chockas av när vi skapade denna grafik är Danmark. Trots att man deltagit i över 41 olympiska spel så är medaljskörden minst sagt snål. Endast 195 medaljer (ungefär 4,5 medalj per OS) har man lyckats att ta.

Troligen kommer denna totala medaljliga inte att förändras något vidare drastiskt på många år. Länderna har idag en ganska jämn fördelning av medaljer om vi räknar med både OS under sommaren och vintern.

Finland är det land i Norden som har jämnast fördelningen mellan medaljer från sommar- och vinter-OS . Däremot är det majorit för medaljer under sommaren.

Sverige får istället hoppas på att dra iväg från norrmännen under sommar-OS. Där har Sverige nästan alltid mer medaljhopp än vad Norge har.

Norge är det land som kanske utmanar Sverige om platsen som bästa OS-land i Norden. Inte minst så ser deras framtid under nästkommande vinter-OS mycket positivt ut.

Under vinter-OS så är det främst i skidsporten som skördar medaljer åt Norge . Under vissa grenar och discipliner så har Norge tagit flera medaljer. I vissa fall även trippla medaljer.

Norge har tagit imponerande 368 medaljer under vinter-OS. Däremot så sviker deras sommaratleter. Endast 152 medaljer har det blivit för norrmännen under sommar-OS.

Om den svenska medaljfördelningen främst kommer från medaljer vi tagit under sommar-OS, så är det tvärtom för Norge.

Hela 64 medaljer blev det under sommar-OS i Stockholm . Denna otroliga medaljskörd återupprepade sig 8 år efter när OS 1920 hölls i Antwerpen. På två OS i början av 1900-talet tog Sverige inte mindre än 128 medaljer.

Detta tack vare sommar-OS. Kanske är det lite märkligt, men Sverige är ett land som främst är bäst på grenar som avgörs under sommar-OS.

Kopiera HTML-koden nedanför & sätt in den på din blogg.

I vår grafik så har vi plockat fram de totalta resultaten från samtliga OS som länderna deltagit i. Både under sommar- och vinter-OS.

Att våra grannar i väst är skickliga på vintersport under vinter-OS råder det inget tvivel om. Kanske kan vi ta ner norrbaggarna nu när vi kollar på den totala medaljfördelningen mellan de nordiska länderna.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller