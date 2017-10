Vilken fotbollsspelare är jag?

Min sista match var VM-finalen 2006. Jag spelade inte hela matchen, utan tvingades lämna planen under förlängningen efter att ha provocerats till att skalla en motståndarspelare.

Klubben jag spelat längst i är AS Roma. Men jag har varit i ett flertal andra klubbar också, exempelvis Real Madrid.

Jag avslutade min karriär sommaren 2017, under något annorlunda former.

Min bror heter Rafael Alcántara do Nascimento, och kallas för Rafinha. Han spelar kvar i Barcelona.

Trots att min far och min bror representerar Brasilien i landslagssammanhang, har jag valt att representera Spanien.

Min far spelade i VM 1990 och VM 1994. Nu spelar jag själv fotboll på allra högsta nivån, och det gör även min yngre bror­.

Hur bra koll har du på dessa fotbollsspelare? Testa dig själv i våra quiz! Reglerna är enkla: Vi har valt ut fem olika fotbollsspelare, och du ska klura ut vilka det rör sig om. Vi ger dig fem ledtrådar per spelare, och desto färre ledtrådar du behöver för att gissa vilken spelare det handlar om, desto fler poäng.

