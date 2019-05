Varje säsong blir ett antal nyckelspelare skadade, såsom Mesut Özil och Hector Bellerin osv. Dessa spelare som normalt ingår i startelvan tvingas sitta vid sidlinjen medan reserverna går in och gör huvudjobbet. Som resultat förlorar Arsenal mer än normalt. För att undvika det skulle nya spelare vara ett bra förslag, något som jag tror Unai Emery själv har insett.

Unai Emerys Arsenal förlorade nyligen Europa League-finalen och hamnade på femte plats i Premier League, vad som också kan kallas för ett misslyckande för att vara en så stor klubb som Arsenal. Unai Emery är desperat och gör allt han kan för att få sitt lag in i Champions League igen och åstadkomma det behövs nya spelare.

