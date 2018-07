Ludwig Augustinsson: 73 till 77 Ludwig Augustinsson har gjort en bra säsong för Werder Bremen i Bundesliga, och följde upp det med ett starkt VM där han förutom upprepade starka defensiva insatser lyckades göra ett mål.



Vi tror att FIFA kommer att förbättra Augustinsson en hel del, och gissar att hans värde höjs från 73 till 77. VI förväntar oss att Augustinssons defensiva kvaliteter får ett rejält lyft, samtidigt som resten av hans värden lär öka en aning de också. Viktor Claesson: 73 till 78 Viktor Claesson har gjort en oerhört stark säsong i FK Krasnodar, där han stått för 10 mål och 8 assist i ligaspelet. Hans prestationer har inte gått omvärlden obemärkt förbi, utan han har ryktats till flera större klubbar.



I VM i Ryssland stod Claesson för flera starka prestationer, och var en av Sveriges bästa spelare. Claesson kom faktiskt delad 1:a i assistligan, och stod även för en fixad straff mot Mexiko. FourFourTwo tog ut Claesson som en av tio positiva överraskningar i VM 2018. Vi tror att hans goda år kommer att leda till en relativt stor förbättring av hans FIFA-egenskaper, där vi väntar oss en betydlig höjning i skott och passningar. Dessutom bör hans defensiv få sig en rejäl höjning, då han som yttermittfältare i Janne Anderssons landslag visat att han trots sin offensiva spets inte har några problem att klara av defensiva uppgifter. Robin Olsen: 74 till 79 Här är den spelare vi tror kommer att få som störst uppsving. Robin Olsen har gjort en mycket bra säsong i FC Köpenhamn, och tack vare det lockat till sig intresse från större ligor.



Efter en imponerande insats i VM har det talats om att klubbar som Roma, Liverpool och Barcelona funderar på att värva Olsen, där de förstnämnda ryktas ligga närmast till hands. Vi tror att hans totala rating på FIFA 19 kommer att vara betydligt bättre än på FIFA 18, och tippar som ni ser nedan. Odds på fotbollsspel

