50. Lajos Tichy Land: Ungern Landskamper: 72 Mål: 51 49. Adnan Al Talyani Land: Förenade Arabemiraten Landskamper: 161 Mål: 52 48. Jon Dahl Tomasson Land: Danmark Landskamper: 112 Mål: 52 47. Edin Dzeko Land: Bosnien & Hercegovina Landskamper: 89 Mål: 52 46. Ali Ashfaq Land: Maldiverna Landskamper: 78 Mål: 52 45. Poul Nielsen Land: Danmark Landskamper: 38 Mål: 52 44. Wayne Rooney Land: England Landskamper: 119 Mål: 53 43. Luis Suárez Land: Uruguay Landskamper: 103 Mål: 53 42. Joachim Streich Land: Östtyskland Landskamper: 102 Mål: 55 41. Gabriel Batistuta Land: Argentina Landskamper: 77 Mål: 54 40. Bader Al-Mutawa Land: Kuwait Landskamper: 162 Mål: 55 39. Fandi Ahmad Land: Singapore Landskamper: 101 Mål: 55 38. Robert Lewandowski Land: Polen Landskamper: 97 Mål: 55 37. Jan Koller Land: Tjeckien Landskamper: 91 Mål: 55 36. Kazuyoshi Miura Land: Japan Landskamper: 89 Mål: 55 35. Romário Land: Brasilien Landskamper: 70 Mål: 55 34. Samuel Eto’o Land: Kamerun Landskamper: 118 33. Landon Donovan Land: USA Landskamper: 157 Mål: 57 32. Younis Mahmoud Land: Irak Landskamper: 148 Mål: 57 31. Clint Dempsey Land: USA Landskamper: 141 Mål: 57 30. Carlos Pavón Land: Honduras Landskamper: 101 Mål: 57 29. Neymar Land: Brasilien Landskamper: 90 Mål: 57 28. Cha Bum-kun Land: Sydkorea Landskamper: 135 Mål: 58 27. David Villa Land: Spanien Landskamper: 98 Mål: 59 26. Imre Schlosser Land: Ungern Landskamper: 68 Mål: 59 25. Ahmed Radhi Land: Irak Landskamper: 121 Mål: 62 24. Zlatan Ibrahimovic Land: Sverige Landskamper: 116 Mål: 62 23. Ronaldo Land: Brasilien Landskamper: 98 Mål: 62 22. Sunil Chhetri Land: Indien Landskamper: 101 Mål: 64 21. Lionel Messi Land: Argentina Landskamper: 128 Mål: 65 20. Didier Drogba Land: Elfenbenskusten Landskamper: 104 Mål: 65 19. Robbie Keane Land: Irland Landskamper: 146 Mål: 68 18. Carlos Ruiz Land: Guatemala Landskamper: 132 Mål: 68 17. Gerd Müller Land: Västtyskland Landskamper: 62 Mål: 68 16. Hossam Hassan Land: Egypten Landskamper: 169 Mål: 70 15. Stern John Land: Trinidad & Tobago Landskamper: 115 Mål: 70 14. Piyapong Pue-on Land: Thailand Landskamper: 100 Mål: 70 13. Miroslav Klose Land: Tyskland Landskamper: 137 Mål: 71 12. Kiatisuk Senamuang Land: Thailand Landskamper: 134 Mål: 71 11. Majed Abdullah Land: Saudiarabien Landskamper: 116 Mål: 71 10. Kinnah Phiri Land: Malawi Landskamper: 115 Mål: 71 9. Bashar Abdullah Land: Kuwait Landskamper: 134 Mål: 75 8. Sándor Kocsis Land: Ungern Landskamper: 68 Mål: 75 7. Pelé Land: Brasilien Landskamper: 91 Mål: 77 6. Hussein Saeed Land: Irak Landskamper: 137 Mål: 78 5. Godfrey Chitalu Land: Zambia Landskamper: 108 Mål: 79 4. Kunishige Kamamoto Land: Japan Landskamper: 84 Mål: 80 3. Ferenc Puskás Land: Ungern, Spanien Landskamper: 89 Mål: 84 2. Cristiano Ronaldo Land: Portugal Landskamper: 154 Mål: 85 1. Ali Daei Land: Iran Landskamper: 149 Mål: 109

