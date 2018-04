Den gamle VM-guldtränaren Marcello Lippi har haft en ganska anonym tillvaro för fotbollsvärlden under de senaste åren, sedan han gick till kinesiska Guangzhou Evergrande 2012. 2016 tog 70-åringen över Kinas landslag, där han fått som mål att ta landet till VM 2022.

Diego Simeone har inte mest pengar att jobba med av tränarna på denna lista, men själv drar han in riktigt bra. Simeone är världens tredje bäst betalde tränare i världen, vilket han är väl förtjänt av med tanke på att han förvandlat Atlético Madrid från ett lag något bakom toppen i La Liga till en av världens starkaste klubbar.

Josep ”Pep” Guardiola är av många ansedd som världens bäste fotbollstränare, och har under sin andra säsong i Manchester City lett klubben till ligatiteln i överlägsen stil. Tar klubben 6 poäng eller mer under de återstående 4 matcherna har man slagit Chelseas poängrekord från säsongen 2004-05 (95 poäng).

