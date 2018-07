10. Steven Gerrard 504 matcher, 120 mål PL-klubbar: Liverpool År i Premier League: 1998–2015 9. Phil Neville 505 matcher, 9 mål PL-klubbar: Manchester United, Everton År i Premier League: 1994–2013 8. Jamie Carragher 508 matcher, 4 mål PL-klubbar: Liverpool År i Premier League: 1996–2013 7. Mark Schwarzer 514 matcher PL-klubbar: Middlesbrough, Fulham, Chelsea, Leicester City År i Premier League: 1997–2016 6. Emile Heskey 516 matcher, 111 mål PL-klubbar: Leicester City, Liverpool, Birmingham City, Wigan Athletic, Aston Villa År i Premier League: 1995–2012 5. Gary Speed 534 matcher, 81 mål PL-klubbar: Leeds United, Everton, Newcastle, Bolton År i Premier League: 1992–2007 4. David James 572 matcher PL-klubbar: Liverpool, Aston Villa, West Ham, Manchester City, Portsmouth År i Premier League: 1992–2010 3. Frank Lampard 609 matcher, 176 mål PL-klubbar: West Ham, Chelsea, Manchester City År i Premier League: 1995–2015 2. Ryan Giggs 632 matcher, 109 mål PL-klubbar: Manchester United År i Premier League: 1990–2014 1. Gareth Barry 653 matcher, 53 mål PL-klubbar: Aston Villa, Manchester City, Everton, West Brom År i Premier League: 1998– Huliganer och fotbollsvåld i England

