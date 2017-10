Sveriges Starkaste Man & Kvinna

Nedanför kan du se vilka personer som tagit titeln ”Världens Starkaste Man” under de senaste åren.

Martin Forsmark jobbar till vardags som polis i Gävle. Där han de fått specielltillverka en polisbil. Martin Forsmark har nämligen svårt att ta sig in i de ordinarie polisbilarna med tanke på hans kroppsstorlek.

Under tävlingen 2017 blev det riktigt tight mellan Martin Forsmark och Johannes Årsjö. Där fick domarna räkna sekunder mellan de två deltagarna. Efter kontrollräkningen så blev det klart att Martin Forsmark återigen blev den bittra tvåan.

Den näst starkaste mannen i Sverige har länge varit polisen Martin Forsmark. Under de fyra senaste åren har han fått en andraplats i Sveriges starkaste man.

Ännu ett mycket förekommande namn när man pratar om Strongman i Sverige. Johannes Årsjö har under en lång tid varit dominerande när det kommer till tävlingarna i Sveriges Starkaste Man.

Det finns flera intressanta namn som har tävlat i Sveriges Starkaste Man under den period som tävlingen har anordnas. Sedan 1995 har tävlingarna i Sverige avgjorts.

Nedan hittar du de vinnare i Sverige under perioden som tävlingen anordnas i Sverige.

Sporten, eller aktiviten som man tävlar inom under Sverige Starkaste Man kallas för Strongman. Det är en sport som är uppdelad i flera olika grenar.

Man blir utsedd till titeln om man lyckas vinna den tävling inom Stongman som som arrangeras varje år. Tävlingen går under namnet ”Sverige starkaste man”, och det är precis det som man tävlar om. Till tävlingen samlas varje år de personer som tävlar i Strongman

