Under 2000-talet har vi fyra olika klubbar som tagit tre guld. Dessa är IFK Göteborg, Djurgården, Helsingborg och Elfsborg. Det lag som vann den allra första upplagan av Svenska Cupen var Helsingborg, år 1941. 2018 års cupfinal kommer att spelas på Djurgårdens hemmaarena, Tele2 Arena. Detta efter att Djurgården vann lottningen om hemmaspel. Vinnaren av Svenska Cupen får vanligtvis en kvalplats till Europa League, men då både Malmö och Djurgården redan säkrat Europaspel genom att komma topp 3 i Allsvenskan föregående säsong, går denna kvalplats istället till fjolårets 4:a i Allsvenskan. Detta är BK Häcken.

Djurgården och Malmö ställs mot varandra i final i Svenska Cupen imorgon. Malmö, som är det lag med flest vinster av cupen, har då chans att ta sitt 15:e cupguld. Malmö har dock inte vunnit cupen sedan 1989. Djurgårdens IF står på 4 cupguld, varav tre är vunna under 2000-talet. 18 klubbar har vunnit Svenska Cupen genom åren. Både 2016 och 2017 fick vi se nya vinnare av cupen, Häcken respektive Östersund.

