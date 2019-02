Streama Svenska Cupen

För att streama Svenska Cupen, och ta del av möjligheten att se de svenska lagen i action för första gången sedan i november, behöver du CMore. Tidigare år har SVT sänt finalen, men än så länge är det oklart om det blir så i år. Med C More har du en garanti att kunna se samtliga av cupens matcher.



C More kostar tyvärr en aning, och därför håller vi tummarna för att SVT väljer att sända en eller ett par matcher i Svenska Cupen. Men C More ger dig å andra sidan, förutom samtliga Svenska Cupen-matcher, även tillgång till alla matcher i Allsvenskan.



Du kan välja mellan två olika paket för att streama Svenska Cupen. Antingen C More Premium Årspaket, som kostar 349 kr/månaden där du har bindningstid i 12 månader. Vill du inte ha någon bindningstid kan du välja C More Premium Månadspaket, som kostar 449 kr/månaden men som är utan bindningstid.

Turnering: Svenska Cupen

Svenska Cupen Startades: 1941

1941 Mesta mästare: Malmö FF, 14 (senaste titeln togs 1989)

Malmö FF, 14 (senaste titeln togs 1989) Regerande mästare: Djurgårdens IF

Djurgårdens IF Visas hos: C More (eventuellt SVT)

I februari spelas ett gruppspel där totalt 32 lag deltar, vilka tagit sig dit tack vare kval i höstas. Ett lag går vidare från varje grupp, till kvartsfinalerna som kommer att spelas i mars månad. Semifinalerna spelas även de i mars, medan finalen tar vid i mitten av april.



Förra årets mästare är Djurgårdens IF, som slog Malmö FF med 3-0 i finalen. Seger i Svenska Cupen ger en kvalplats till Europa League, och vi även om Djurgården inte förvaltade kvalplatsen särskilt bra måste vi konstatera att 2018 års vinnare Östersunds FK tog tillvara på den där kvalplatsen mycket väl.



32 lag kommer att göra upp om cupguldet och denna biljett till Europakval. AIK (Champions League-kval) samt IFK Norrköping och Malmö FF (Europa League-kval) har redan säkrat kvalplatser till Europa i och med sina topp tre-placeringar i Allsvenskan 2018. Vinner något av dessa tre lag Svenska Cupen går EL-kvalplatsen till Hammarby IF, då de kom fyra i Allsvenskan.



Malmö har faktiskt fortfarande en chans att säkra Champions League-spel till kommande säsong. Mästaren av Europa League belönas nämligen med en Champions League-plats. Man ska aldrig säga aldrig...

Spelschema & grupper

De första matchen i Svenska Cupen spelas lördag den 16:e februari, då bland annat AIK, Häcken och Östersund premiärspelar. Dagen därpå kliver sedan Malmö FF, IFK Norrköping och Djurgården in i spel, och på måndagen rundas omgången av med Hammarby - Varbergs BoIS och Eskilsminne - Dalkurd FF.



Nedan ser ni alla grupper i Svenska Cupen 2019.



Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 A AIK A AFC Eskilstuna A Degerfors A Dalkurd FF B Jönköping Södra B Assyriska Turabdin IK B Falkenbergs FF B Eskilsminne IF C Norrby C IFK Norrköping C Malmö FF C Hammarby D Örgryte D IFK Värnamo D Östers IF D Varbergs BoIS

Grupp 5 Grupp 6 Grupp 7 Grupp 8 A Brommapojkarna A Halmstads BK A Djurgården A GAIS B FC Rosengård B Karlstad BK B IF Elfsborg B IFK Göteborg C BK Häcken C Östersunds FK C Hässleholms IF C Nyköpings BIS D IK Brage D IK Sirius D IK Frej Täby D Örebro SK

Här under har ni spelschema till årets gruppspel av Svenska Cupen.

Datum/tid Hemmalag Bortalag Grupp 1 16 feb 14:00 AIK Jönköping S. 16 feb 14:00 Örgryte Norrby 24 feb 17:00 Norrby AIK 24 feb 17:00 Örgryte Jönköping 2 mars 14:00 Jönköping Norrby 2 mars 14:00 AIK Örgryte Grupp 2 17 feb 15:00 Assyriska Turabdin IK AFC Eskilstuna 17 feb 16:00 IFK Norrköping IFK Värnamo 22 feb 19:00 Assyriska Turabdin IK IFK Norrköping 23 feb 16:00 AFC Eskilstuna IFK Värnamo 2 mars 14:00 IFK Värnamo Assyriska Turabdin IK 2 mars 14:00 IFK Norrköping AFC Eskilstuna Grupp 3 17 feb 15:00 Malmö FF Degerfors IF 17 feb 15:00 Falkenbergs FF Östers IF 23 feb 16:00 Falkenbergs FF Degerfors IF 25 feb 19:00 Östers IF Malmö FF 2 mar 16:00 Degerfors IF Östers IF 2 mar 16:00 Malmö FF Falkenbergs FF Grupp 4 18 feb 19:00 Hammarby Varbergs BoIS 18 feb 19:00 Eskilsminne IF Dalkurd 24 feb 15:00 Eskilsminne Hammarby 24 feb 15:00 Dalkurd Varbergs BoIS 4 mar 19:00 Varbergs BoIS Eskilsminne 4 mar 19:00 Hammarby Dalkurd Grupp 5 16 feb 14:00 BK Häcken IK Brage 16 feb 14:00 FC Rosengård Brommapojkarna 24 feb 15:00 Rosengård BK Häcken 24 feb 15:00 Brommapojkarna IK Brage 2 mar 16:00 IK Brage Rosengård 2 mar 16:00 Häcken Brommapojkarna Grupp 6 16 feb 16:00 Östersund Halmstad 16 feb 16:00 Karlstad Sirius 23 feb 14:00 Karlstad Östersund 23 feb 14:00 Sirius Halmstad 3 mar 15:00 Halmstad Karlstad BK 3 mar 15:00 Östersund Sirius Grupp 7 17 feb 15:00 Djurgården IK Frej Täby 17 feb 15:00 Hässleholms IF IF Elfsborg 23 feb 14:00 Hässleholms IF Djurgården 23 feb 14:00 IF Elfsborg IK Frej Täby 3 mar 15:00 IK Frej Täby Hässleholms IF 3 mar 15:00 Djurgården IF Elfsborg Grupp 8 16 feb 16:00 Örebro GAIS 17 feb 15:00 Nyköpings BIS IFK Göteborg 24 feb 15:00 Nyköpings BIS Örebro SK 25 feb 19:00 IFK Göteborg GAIS 3 mar 17:00 GAIS Nyköpings BIS 3 mar 17:00 Örebro IFK Göteborg

Spela på Svenska Cupen

För att öka spänningen under matcherna, är det populärt att spela på odds. Bet365 och Unibet erbjuder bägge bra odds, och utbudet är enormt. Du kan tippa alltifrån vinnare av Svenska Cupen, till resultat med mera i varje enskild match.



Du kan fritt kombinera olika odds på matcher i Svenska Cupen med odds på annat, och kan därmed höja ditt totalodds på kupongen.



Vissa tycker också om att spela via Swish, och om du vill göra det kan du läsa här.