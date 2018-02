Speltips: New England Patriots vinner Oddssajt: bet365

Här nedan får du båda matchspelen, samt oddsen som gäller. Välj samma tips som oss, eller kolla själv in vilka spel som du tror har bäst chans att vinna på.

Vi kommer att spela på att det är New England Patriots som kommer att vinna finalen. Vi kommer därför att satsa på ett matchspel.

Vi på Sportal kommer naturligtvis att hjälpa dig med speltips inför matchen. Vi räds knappast för att spela på odds inför Super Bowl. Därför har vi nu lagt in ett betting tips inne hos bet365 som vi verkligen tror på.

Det innebär självklart att det kommer bli en riktigt bra match. Frågan är bara om det är New England Patriots eller Philadelphia Eagles som kommer ta hem titeln.

Följande artister kommer att stå för underhållning under 2018.

När det kommer till publiken, och hur många åskådare som förväntas finnas på arenan. Då hamnar siffran på omkring 73.000 fans . Det är nämligen den maximala kapaciteten för US Bank Stadium.

Det är lite väl sent ute att försöka få fram biljetter till Super Bowl 2018. De är slut sedan länge till de mest inbitna fansen av amerikansk fotboll. Dessvärre så finns det inte speciellt många alternativ för dig som vill se finalen. Det är streaming eller TV som gäller om du vill se Super Bowl live.

Självklart så kommer Super Bowl 2018 sändas på TV. I Sverige så finns det en TV-kanal som köpt upp rättigheter för att visa finalmatchen mellan New England Patriots och Philadelphia Eagles.

Självklart kommer det vara möjligt att se Super Bowl via live stream. Den tjänst, eller sida som kommer hjälpa dig att streama finalmatchen i NFL är Viaplay.

Platsen för vart finalmatchen i NFL kommer att spelas är Minnesota, Minneapolis . Närmare bestämt i på hemmaarenan för Minnesota Vikings - U.S. Bank Stadium .

