Det har länge varit oklart vilken TV-kanal som skulle visa Serie A och La Liga den kommande säsongen, men nu har rättigheterna köpts. IBM Nordic kommer att visa alla matcher från Serie A och alla matcher från La Liga på sin nya streamingtjänst Strive.



På Strive kommer du till en början att se matcherna med engelska kommentatorer, då tjänsten ännu inte anställt några svenska kommentatorer. Efter de inledande omgångarna planeras det dock att anställa svenska kommentatorer, och på sikt antas även någon slags studio att formas.



Vi behöver väl knappt berätta att du kommer att kunna titta på matcherna direkt, då de givetvis sänds live. IBM Nordic har ännu inte gått ut med vilka plattformar du kommer att kunna titta på fotboll med, men vi antar att det kommer att gå att se matcherna från dator/laptop, iPad/surfplatta, mobil/smartphone och TV. Alla plattformar med andra ord. Strive tar över efter Viasat Viasat var tidigare det bolag som ägde rättigheterna att visa både Serie A och La Liga, men deras rättigheter har alltså löpt ut. Nu tar Strive över sändningarna, och det återstår att se hur väl de kommer att kunna förvalta de många fina matcherna vi finner i dessa två toppligor. Klart är åtminstone att med Strive kommer du att kunna se alla matcher från Serie A och La Liga.



Anmärkningsvärt är den väldigt låga kostnaden för att streama Serie A och La Liga på Strive. Blott 79 kronor i månaden för att få tillgång till alla matcher, vilket är mycket billigt och nästan får betraktas som gratis med tanke på att matchbiljett till en enda match på pay-per-view-tjänster vanligtvis ligger på omkring 100 kr. Serie A hetare än på länge Italienska Serie A har fått ett uppsving inför säsongen, och intresset är större än på riktigt länge. En oerhört stor del i detta har givetvis Juventus värvning av Cristiano Ronaldo. Ronaldo har vunnit fem Ballon d’Or och lika många Champions League-titlar, men än är han inte färdig. Ronaldo drivs av att hela tiden vinna mer och att sätta nya rekord, och portugisen kan nu skriva historia genom att bli förste spelaren att vinna Premier League, La Liga och Serie A.



En annan spelare som definitivt kommer att öka intresset för Serie A, åtminstone med svenska ögon sett, är svenska landslagets förstemålvakt Robin Olsen. Olsen har lämnat FC Köpenhamn för AS Roma, där han kommer att ersätta Alisson Becker. Becker lämnade nyss för Liverpool i en övergång värd 70 miljoner euro, vilken gjorde honom till världens dyraste målvakt genom tiderna.



AC Milan har dessutom gjort sin kanske största värvning sedan Zlatan Ibrahimovic anslöt till klubben. Världsanfallaren Gonzalo Higuaín har nämligen kritat på för de rödsvarta. Real Madrid söker revansch på Barcelona La Liga kommer för första gången på länge att sakna Cristiano Ronaldo, men Real Madrids president Florentino Pérez har lovat storförvärv. Kanske ramlar det in någon ”galáctico” innan säsongen drar igång. Klart är åtminstone att rivalen FC Barcelona storsatsat och värvat Arturo Vidal, Clement Lenglet, Arthur och Malcom, fyra övergångar som tillsammans kostar klubben en bra bit över 1 miljard kronor.



Atlético Madrid ska heller inte räknas ut, och klubben sticker främst ut genom värvningen av Thomas Lemar från Monaco. Den unge fransmannen kostar klubben omkring 650 miljoner kronor. ”Streamingtjänst till alla som vill se La Liga och Serie A” VD för IMG Nordic, Kristian Hysén, berättar för Aftonbladet om sina tankar med Strive.



– Vi vet att konsumenterna vill komma bort från sportpaket som är breda och därigenom dyra, där man ofta blir tvingad att betala för mycket mer än bara det som man är intresserad av att se. Nu har vi på två bra ligor och vill erbjuda en flexibel streamingtjänst till bra pris till alla som vill titta på La Liga och Serie A.



Kristian Hysén fortsätter, utan att nämna några namn, med att lägga en uppenbar pik mot Viaplay.



– Är du intresserad av Formel 1 tvingas du betala även för fotboll och ishockey. De som vill titta på all sport gillar kanske upplägget, men de som är insnöade på ett specifikt område får betala en onödigt stor kostnad. Vi ser denna möjlighet och tänker ta den.



– Vi planerar att addera ytterligare högprofilerade ligor i framtiden, avslutar Hysén.



Första omgången i La Liga spelas 17-20 augusti, medan första omgången i Serie A spelas 18-20 augusti.

