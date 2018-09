Just nu spelas det massor av fotboll i Nations League som du kan se via live streams. Många som vill streama Nations League har inte full koll på om det är gratis, eller vart matcherna sänds.

Se Nations League live streams Det finns inga svårigheter att kunna se matcher i Nations League live. Det som främst krävs är att du tar dig vidare till Cmore. Vilket är en mycket populär och välanvänd streamingtjänst för fotboll. Du skapar först och främst ett konto gratis. Med hjälp av detta konto kan du sedan köpa till ett abonnemang som låser upp alla Nations League streams som finns på sajten. Sedan kan du se alla de matcher som du önskar från Nations League. Detta är inte det enda som du kan streama inne hos Cmore. Där kan du även streama Allsvenskan, Superettan eller ishockey från SHL. Att använda Cmore för att kunna se live fotboll på nätet från Nations League är något vi kan rekommendera. Där kommer du kunna sända matcher med hög kvalité och med kommentatorer som pratar svenska. Klicka dig till Cmore

Börja streama Nations League Nations League - upplägg och grupper Sänd Nations League på TV i Sverige För dig som vill se Nations League på TV så kommer några matcher att sändas med TV-kanaler som ingår bland de flesta standardutbud. Något som står klart är att alla Sveriges matcher i Nations League sänds på TV. Då på kanaler som finns i TV4-koncernen. Det kan då röra sig om TV4, TV12, eller liknande kanaler. Observera att det inte är alla matcher som kommer sändas på TV i Sverige. Det kommer endast plockas ut matcher som anses speciellt intressanta. Sänd matcher från Nations League med TV4 eller TV12 Alla Sveriges matcher Vårt svenska landslag är självklart med Nations League för att spela om guldet. Sverige spelar i en grupp med tre lag. De lag som sällskapar Sveriges landslag är Ryssland och Turkiet. Här följer det spelschema som finns från turneringen och för svensk del. 10 sep: Sverige - Turkiet

11 okt: Ryssland - Sverige

17 nov: Turkiet - Sverige

20 nov: Sverige - Ryssland Sveriges grupp spelas i det som kallas division B. Detta innebär att man ställs mot lag som är i ungefär samma klass som det svenska landslaget. Om Nations League År 2018 spelas den första upplagan av Nations League någonsin. Detta är ett nytt flaggskepp för UEFA som nu storsatsar på den nya europeiska turneringen. Detta är främst för att ersätta träningsmatcher under hösten, och istället göra dessa träningsmatcher till turneringsmatcher. Det finns ett stort pris för de som spelar bra i Nations League. Det finns nämligen en chans att kunna kvalificera sig direkt till EM 2020. Alla deltagande landslag delas in i olika divisioner efter ranking. Ett bra landslag som t.ex. Spanien spelar i division A. Ett sämre landslag som Luxemburg spelar istället i division D. Där delas sedan lagen in i olika grupper med tre lag. De lag som placerar sig först i sin grupp efter alla matcher kommer att avancera upp en division. Samtidigt som lag som kommer sitt ramlar ner ett snäpp. Lagen som till slut hamnar i högsta divisionen kommer de fyra gruppsegrarna att hamna i ett slutspel. Detta slutspel kommer att spelas i juni 2019. Den som sedan vinner detta slutspel är även den som vinner hela Nations League 2018-19 I alla divisioner kommer alla gruppsegrarna likt som division A att hamna i ett play off bestående av semifinaler och finaler. På spel står en plats till EM 2020. Skulle en vinnare av redan vara klara för att spela EM 2020, så kommer laget på nästa tur få platsen istället.

